Скачать
Четверг, 18.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Нардепы одобрили в первом чтении законопроект о референдуме
Нардепы одобрили в первом чтении законопроект о референдуме
Порошенко - Зеленскому: Вас никто не боится
Порошенко - Зеленскому: Вас никто не боится
Джошуа может встретиться с Усиком перед боем с Фьюри
Джошуа может встретиться с Усиком перед боем с Фьюри
Голосовой твит: в мессенджере испытывают новую функцию
Голосовой твит: в мессенджере испытывают новую функцию

В Британии в возрасте 103 лет умерла легендарная исполнительница

В Британии в возрасте 103 лет умерла легендарная исполнительница
Обновлено 18:24 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: twitter.com
Умерла актриса и певица Вера Линн, которая получила мировую славу в годы Второй мировой войны.

Певица и актриса, дама Ордена Британской империи Вера Линн ушла из жизни в своем доме в графстве Восточный Сассекс. Певице было 103 года.

Особую популярность она приобрела в годы Второй мировой войны. Она вела передачу Sincerely Yours, которая была адресована военным, а также выступала с концертами на передовой. По результатам опросов служащих, в 1939 году Линн присвоили статус "Возлюбленной вооруженных сил".

Одна из самых известных ее песен - Weʼll Meet Again, ставшая гимном надежды и стойкости в военные годы. Королева Великобритании Елизавета II цитировала строки этой песни в своем недавнем обращении к нации по поводу коронавируса.

Линн является обладательницей многих британских наград и музыкальных рекордов. В 1952 году она с песней Auf Wiedersehʼn Sweetheart стала первой британской исполнительницей, которая возглавила американский чарт.

Скончалась известная обладательница Grammy и солистка группы The Pointer Sisters

В 2009 году в возрасте 92 лет Линн стала старейшей исполнительницей, сумевшей возглавить британский чарт - со сборником хитов Weʼll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn.

Этот рекорд побил в апреле 2020 года 99-летний ветеран Второй Мировой войны Том Мур. Впрочем в мае этого же года альбом Линн снова оказался в чартах, установив очередной рекорд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вера Линн, Альманах 2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чем опасен недосып и сколько нужно спать
02 В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки более 800 больных
03 "Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах
04 Домашние средства для отекших ступней
05 Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Офисе президента рассказали о состоянии здоровья Зеленской, которая болеет коронавирусом
В Офиса президента рассказали о состоянии здоровья Зеленской
На Донбассе 17 июня погиб матрос ВМС ВСУ
На Донбассе 17 июня погиб матрос ВМС ВСУ
Президент учредил в Украине День фермера
Президент учредил в Украине День фермера
В Британии в возрасте 103 лет умерла легендарная исполнительница
В Британии в возрасте 103 лет умерла легендарная исполнительница
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь