В Британии в возрасте 103 лет умерла легендарная исполнительница

Умерла актриса и певица Вера Линн, которая получила мировую славу в годы Второй мировой войны.

Певица и актриса, дама Ордена Британской империи Вера Линн ушла из жизни в своем доме в графстве Восточный Сассекс. Певице было 103 года.

Особую популярность она приобрела в годы Второй мировой войны. Она вела передачу Sincerely Yours, которая была адресована военным, а также выступала с концертами на передовой. По результатам опросов служащих, в 1939 году Линн присвоили статус "Возлюбленной вооруженных сил".

Одна из самых известных ее песен - Weʼll Meet Again, ставшая гимном надежды и стойкости в военные годы. Королева Великобритании Елизавета II цитировала строки этой песни в своем недавнем обращении к нации по поводу коронавируса.

Линн является обладательницей многих британских наград и музыкальных рекордов. В 1952 году она с песней Auf Wiedersehʼn Sweetheart стала первой британской исполнительницей, которая возглавила американский чарт.

В 2009 году в возрасте 92 лет Линн стала старейшей исполнительницей, сумевшей возглавить британский чарт - со сборником хитов Weʼll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn.

Этот рекорд побил в апреле 2020 года 99-летний ветеран Второй Мировой войны Том Мур. Впрочем в мае этого же года альбом Линн снова оказался в чартах, установив очередной рекорд.