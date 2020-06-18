Что о Вас думают мужчины: интересный тест

Выберите обувь и узнайте, какая Вы в глазах мужчин.

Прекрасным дамам всегда льстит внимание мужчин. И хоть наряжаются и прихорашиваются они в первую очередь для того, чтобы нравится себе, восторженные взгляды молодых людей только повышают самооценку. А уж комплименты и вовсе поднимают настроение на весь день.

Что уж тут скрывать, каждой девушке интересно, какой ее видят парни. Ведь одно дело, как женщина воспринимает себя сама, и совсем другое, какая она в глазах мужчины. Чтобы ответить на этот волнующий вопрос не обязательно подходить к знакомым и друзьям с опросом. Можно пройти легкий, но достоверный психологический тест.

Посмотрите на картинку и выберите ту обувь, которую вам захотелось надеть.

А теперь читайте результат.

Туфли №1.

Если ваш выбор пал на эти стильные зеленый туфли, то это говорит вот о чем. Мужчины немного побаиваются вас, потому что не знают, что могут вам предложить. Вы кажетесь слишком недоступной и самоуверенной.

Туфли №2.

Вас считают энергичной и жизнерадостной девушкой, такой вот зажигалочкой, которая способна устроить праздник в самый хмурый день. Мужчины чувствуют ваши тепло и ласку, умение радовать и удивлять, а поэтому тянутся к вам.

Туфли №3.

В глазах мужчин вы одновременно и элегантны, и просты. С вами легко и весело общаться. У вас есть принципы, но вы не бываете скучной или надменной.

Туфли №4.

Вы - та самая роковая женщина, о которой пишут песни и снимают кино. Поклонники всегда вьются около вас толпами, но в то же время воспринимают вас, как нечто недостижимое. Только самый смелый отважится на серьезные отношения с такой королевой, как вы.

Туфли №5.

Мужчины подсознательно чувствуют вашу смелость и решительность, а поэтому немного побаиваются сделать первый шаг. Вы кажетесь им эпатажной и требовательной дамой.

Туфли №6.

Мужчины видят в вас нежную и милую девушку, которую хочется защитить от невзгод внешнего мира. С вами рядом они могут почувствовать себя настоящими рыцарями и героями.