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Мода на судебные иски? Элтон Джон тоже "приглашен" в суд

Мода на судебные иски? Элтон Джон тоже "приглашен" в суд
12:25 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Бывшая жена Элтона Джона Рената Блауэл подала иск в суд и добивается судебного запрета для бывшего супруга. Об этом сообщает Guardian.

Звукорежиссер Рената Блауэл познакомилась с Элтоном Джоном в 1983 году, когда тот записывал свой альбом Too Low for Zero. В следующем году они поженились во время гастролей в Австралии. Их брак завершился разводом в 1988 году. А уже позже Элтон Джон совершил каминг аут.

После развода Блауэл редко появлялась на публике. Интерес к ней возобновился после выхода на экраны фильма Рокетмен, в котором рассказали в том числе и об их браке, а роль Блауэл исполнила Селинда Шенмейкер.

В юридических документах Элтон Джон назван ответчиком. Представители отказались комментировать дело. Как отмечает издание, причина для наложения запрета остается неясной.

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Адвокат Блауэл подтвердил, что она действительно подала иск в суд, но отказался уточнить, почему она решила это сделать спустя десятилетия молчания. И добавил, что его клиент "надеется решить все мирным путем".

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Все по теме:

Элтон Джон, Суд, Музыкант.

Автор:

Телеграф
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