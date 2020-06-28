Первая любовь - не последняя: стало известно о давней возлюбленной принца Филиппа

Принц Филипп не сразу полюбил Елизавету II, и до нее у него была очень страстная, серьезная любовь к одной американской актрисе, которая так ничем не закончилась. Эту женщину звали Кобина Райт.

Принц встретил ее, коде ему исполнилось 17 лет, он подолгу проводил с ней время, хотя ему нужно было готовиться к вступительным экзаменам, а позже и вовсе Филипп предложил ей руку и сердце.

Однако девушка почему-то отказала ему и потом вскоре вышла за другого. Ради того мужчины она оставила актерскую карьеру и стала домохозяйкой.

Через тридцать лет муж Кобины умер. Она впала в депрессию и начала выпивать. Только чудом она избавилась от той зависимости, а позже посвятила себя благотворительности.

Кобина прожила очень долгую жизнь - она умерла в 90 лет. Ее не стало в 2011 году. В некоторых интервью она говорила, что в ее жизни было только трое главных мужчин, среди которых был и принц Филипп.

Как сообщалось ранее, в апреле Ее Величеству исполнилось 94 года. За свою жизнь королева Великобритании "накопила" шесть рекордов Гиннеса.