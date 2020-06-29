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Экс-холостяк Никита Добрынин раскрыл секреты покорения женских сердец

Экс-холостяк Никита Добрынин раскрыл секреты покорения женских сердец
Обновлено 22:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Украинский теле- и радиоведущий Никита Добрынин рассекретил главные навыки мужчин, которые не оставляют женщин равнодушными. Мужчина опубликовал пост на своей официальной странице в Инстаграм.

Телеведущий является активным пользователем этой социальной сети и часто делится с подписчиками полезными советами и собственными мыслями.

На фото, которое распространил Добрынин, он изображен в сексуальной позе с обнаженным торсом. Такой образ продемонстрировал его спортивную и обольстительную фигуру, ошеломил поклонниц экс-холостяка. Также внимание привлекает проницательный взгляд и милая улыбка Никиты.

В заметке Никита дал несколько советов мужчинам, которые помогут добиться внимания со стороны противоположного пола. Он отметил, что иногда достаточно оставаться самим собой, чтобы поразить девушку. Однако не стоит забывать, что привычные для мужчин дела не являются такими для девушек.

 
 
 
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Навыки, которые очень нравятся девушкам. Иногда достаточно оставаться самим собой, чтобы впечатлить девушку. Серьезно. Не стоит забывать, что привычные для мужчин дела вовсе не являются такими для девушек. Они заценят если: Хорошо готовишь. Не столь важно, что это будет— паста карбонара или омлет. Для нее главное, что блюдо приготовил именно ты. Ты разбираешься в технике и устройстве авто. Тебе не нужно менять свечи или тормозной шланг, ты можешь за это заплатить мастеру, но если в этом разбираешься, это плюс. Владеешь музыкальным инструментом. Я не умею играть на гитаре, но девочки обожают парней, которые могут сочинить или сыграть что-то на струнах. У тебя есть свои ритуалы. Обычные, типа каждодневного бритья. Или странные, когда утром ты встаешь только с правой ноги. Девушки считают такими штуки милыми, да?) Умеешь работать руками. Ну, не только пазлы собирать, но и гвоздь забить. Девушки, что для вас важно, чему нам ещё подучиться? @galyarudenko

A post shared by Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin) on

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Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова назвали дату будущей свадьбы. Влюбленные зарегистрировали свои отношения 20 мая, а пышное празднование устроят 12 августа.

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Женщины, Никита Добрынин.

Автор:

Телеграф
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