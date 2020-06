Экс-холостяк Никита Добрынин раскрыл секреты покорения женских сердец

View this post on Instagram

Навыки, которые очень нравятся девушкам. Иногда достаточно оставаться самим собой, чтобы впечатлить девушку. Серьезно. Не стоит забывать, что привычные для мужчин дела вовсе не являются такими для девушек. Они заценят если: Хорошо готовишь. Не столь важно, что это будет— паста карбонара или омлет. Для нее главное, что блюдо приготовил именно ты. Ты разбираешься в технике и устройстве авто. Тебе не нужно менять свечи или тормозной шланг, ты можешь за это заплатить мастеру, но если в этом разбираешься, это плюс. Владеешь музыкальным инструментом. Я не умею играть на гитаре, но девочки обожают парней, которые могут сочинить или сыграть что-то на струнах. У тебя есть свои ритуалы. Обычные, типа каждодневного бритья. Или странные, когда утром ты встаешь только с правой ноги. Девушки считают такими штуки милыми, да?) Умеешь работать руками. Ну, не только пазлы собирать, но и гвоздь забить. Девушки, что для вас важно, чему нам ещё подучиться? @galyarudenko