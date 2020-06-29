Экс-холостяк Никита Добрынин раскрыл секреты покорения женских сердец

Украинский теле- и радиоведущий Никита Добрынин рассекретил главные навыки мужчин, которые не оставляют женщин равнодушными. Мужчина опубликовал пост на своей официальной странице в Инстаграм.

Телеведущий является активным пользователем этой социальной сети и часто делится с подписчиками полезными советами и собственными мыслями.

На фото, которое распространил Добрынин, он изображен в сексуальной позе с обнаженным торсом. Такой образ продемонстрировал его спортивную и обольстительную фигуру, ошеломил поклонниц экс-холостяка. Также внимание привлекает проницательный взгляд и милая улыбка Никиты.

В заметке Никита дал несколько советов мужчинам, которые помогут добиться внимания со стороны противоположного пола. Он отметил, что иногда достаточно оставаться самим собой, чтобы поразить девушку. Однако не стоит забывать, что привычные для мужчин дела не являются такими для девушек.

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова назвали дату будущей свадьбы. Влюбленные зарегистрировали свои отношения 20 мая, а пышное празднование устроят 12 августа.