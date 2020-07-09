Она все равно не была похожа: в Словении сожгли деревянную Меланию Трамп

Деревянная скульптура Мелании Трамп, созданная в жанре наивного искусства, пострадала от огня в День независимости США, сообщает The Independent. Автор скульптуры американский художник Брэд Доуни, который живет и работает в Берлине, уже демонтировал статую.
Он уже не раз отмечал, что хотел, чтобы скульптура дала повод для дискуссии об антииммиграционной политике Дональда Трампа и статусе его супруги, которая также является в США иммигрантом.
Пока полиция занимается поиском лиц, повредивших статую, Доуни также хотел бы их найти: "Я хочу узнать, почему они сделали это", — отметил он.
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I didn’t know the First Lady smoked. . . . #burnt #MelaniaTrump #sculpture #Sevnica #Slovenia #BradDowney #immigration #protest #FirstLady
Напомним, скульптура, вырезанная из ствола липы и установленная в июле 2019 года, не очень похожа на миссис Трамп. Она вызвала неоднозначную реакцию как в самой Севнице, так и в мире.