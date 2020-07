Флорист в деле: Настя Каменских поделилась летним фото с полевыми цветами

Украинская певица Настя Каменских продолжает поражать поклонников яркими снимками. В этот раз певица показала стильный и в то же время откровенный образ, чем взбудоражила фанатов.

Чуть ли не каждый день артистка публикует на личной странице в инстаграме кадры, на которых показывает свой look of the day или интересные моменты из личной жизни. За ее аккаунтом следят более пяти миллионов пользователей сети, она постоянно покоряет иностранных слушателей и увеличивает армию поклонников.

Настя Каменских решила порадовать поклонников положительной фотографией. Она предстала перед камерой в оригинальном образе. Исполнительница позировала на газоне в черном кроптопе и стильных мини-шортах с высокой талией.

Звезда дополнила свой образ белым часами. Волосы она уложила в привычные кудри и заложила на одну сторону. Настя похвасталась натуральной красотой, позировав без декоративной косметики на лице.

Однако внимание фанатов привлек белый тканый рюкзак на спине у знаменитости. Она наполнила его красивым букетом полевых цветов. Каменских искренне улыбается на камеру, в который раз демонстрируя, что радуется каждому мгновению, ведь жизнь слишком коротка, чтобы грустить.

В публикации она призналась, что обожает полевые цветы. Это способ улучшить настроение в такое непростое для каждого из нас время.