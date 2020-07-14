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Флорист в деле: Настя Каменских поделилась летним фото с полевыми цветами

Флорист в деле: Настя Каменских поделилась летним фото с полевыми цветами
22:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Украинская певица Настя Каменских продолжает поражать поклонников яркими снимками. В этот раз певица показала стильный и в то же время откровенный образ, чем взбудоражила фанатов.

Чуть ли не каждый день артистка публикует на личной странице в инстаграме кадры, на которых показывает свой look of the day или интересные моменты из личной жизни. За ее аккаунтом следят более пяти миллионов пользователей сети, она постоянно покоряет иностранных слушателей и увеличивает армию поклонников.

Настя Каменских решила порадовать поклонников положительной фотографией. Она предстала перед камерой в оригинальном образе. Исполнительница позировала на газоне в черном кроптопе и стильных мини-шортах с высокой талией.

Звезда дополнила свой образ белым часами. Волосы она уложила в привычные кудри и заложила на одну сторону. Настя похвасталась натуральной красотой, позировав без декоративной косметики на лице.

 
 
 
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Часто после прогулки приношу собранные полевые цветы Собираю их необычным способом - в рюкзачок ⠀ Маленькие и нежные, они создают особую атмосферу, когда делаешь из них разные композиции и украшаешь ими дом Каждая наполняется особенным запахом лета, травы и чего-то совершенно необъяснимого. ⠀ Листайте карусель и напишите, какой букет понравился вам больше всего

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Однако внимание фанатов привлек белый тканый рюкзак на спине у знаменитости. Она наполнила его красивым букетом полевых цветов. Каменских искренне улыбается на камеру, в который раз демонстрируя, что радуется каждому мгновению, ведь жизнь слишком коротка, чтобы грустить.

 
 
 
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Флорист в деле ⠀ Обожаю полевые цветы. А вы? ⠀ #floressilvestres #jardin

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Настя Каменских похвасталась эффектным образом

В публикации она призналась, что обожает полевые цветы. Это способ улучшить настроение в такое непростое для каждого из нас время. 

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Все по теме:

Стиль, Образ, Настя Каменских, Певица.

Автор:

Телеграф
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