Флорист в деле: Настя Каменских поделилась летним фото с полевыми цветами

Чуть ли не каждый день артистка публикует на личной странице в инстаграме кадры, на которых показывает свой look of the day или интересные моменты из личной жизни. За ее аккаунтом следят более пяти миллионов пользователей сети, она постоянно покоряет иностранных слушателей и увеличивает армию поклонников.
Настя Каменских решила порадовать поклонников положительной фотографией. Она предстала перед камерой в оригинальном образе. Исполнительница позировала на газоне в черном кроптопе и стильных мини-шортах с высокой талией.
Звезда дополнила свой образ белым часами. Волосы она уложила в привычные кудри и заложила на одну сторону. Настя похвасталась натуральной красотой, позировав без декоративной косметики на лице.
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Часто после прогулки приношу собранные полевые цветы Собираю их необычным способом - в рюкзачок ⠀ Маленькие и нежные, они создают особую атмосферу, когда делаешь из них разные композиции и украшаешь ими дом Каждая наполняется особенным запахом лета, травы и чего-то совершенно необъяснимого. ⠀ Листайте карусель и напишите, какой букет понравился вам больше всего
Однако внимание фанатов привлек белый тканый рюкзак на спине у знаменитости. Она наполнила его красивым букетом полевых цветов. Каменских искренне улыбается на камеру, в который раз демонстрируя, что радуется каждому мгновению, ведь жизнь слишком коротка, чтобы грустить.
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Флорист в деле ⠀ Обожаю полевые цветы. А вы? ⠀ #floressilvestres #jardin
В публикации она призналась, что обожает полевые цветы. Это способ улучшить настроение в такое непростое для каждого из нас время.