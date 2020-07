Орландо Блум набил татуировку в честь пропавшего пса (Фото, Видео)

Пропавшего пуделя Орландо Блума нашли мертвым спустя неделю после исчезновения.

Недавно Орландо Блум потерял любимого питомца — пуделя по кличке Майти. Вместе со своей невестой Кэти Перри он обошел все окрестности и расспрашивал прохожих, но Майти нигде не было.

В честь ушедшего друга знаменитость сделал татуировку — имя питомца и символ, обведенный сердцем. Блум запечатлел весь процесс нанесения тату и поделился в своем Instagram.

Отметим, для Майти изготовили специальное надгробие с надписью Wish you were here ("Жаль, что тебя здесь нет").

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom) 21 Июл 2020 в 11:19 PDT

Майти теперь по ту сторону. После семи дней поисков сегодня, на седьмой день (число завершения), мы нашли его ошейник. За эту неделю я выплакал больше слез, чем ожидал, но это успокоило меня. Я перевернул каждый камень, прополз все норы, обыскал каждый двор, каждый ручей. С нами были две собаки-нюхача.

Я благодарен моему маленькому Майти за то, что он научил меня: любовь вечна и является истинным смыслом преданности. Я уверен, он смотрел на меня сверху, видел, как я свищу в каждом дворе, как я делаю все возможное. Он был больше, чем просто приятель — это была связь душ. Прости. Я люблю тебя. И спасибо тебе. Покойся с миром, мое сердечко, Майти, мой маленький дружок, — написал в микроблоге Орландо и поблагодарил всех, кто помогал ему с поисками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom) 19 Июл 2020 в 9:12 PDT

Как сообщалось ранее, когда еще продолжались поиски, актер описал свое состояние:

Не припомню ни одного случая в своей жизни, когда я был так разбит. Боль, которую я испытываю в последние дни и бессонные ночи при мысли о том, что мой маленький дружок потерян и напуган, а я ничего не могу сделать, чтобы защитить его, — это кошмар наяву.

