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Орландо Блум набил татуировку в честь пропавшего пса (Фото, Видео)

Орландо Блум набил татуировку в честь пропавшего пса (Фото, Видео)
07:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Пропавшего пуделя Орландо Блума нашли мертвым спустя неделю после исчезновения.

Недавно Орландо Блум потерял любимого питомца — пуделя по кличке Майти. Вместе со своей невестой Кэти Перри он обошел все окрестности и расспрашивал прохожих, но Майти нигде не было.

В честь ушедшего друга знаменитость сделал татуировку — имя питомца и символ, обведенный сердцем. Блум запечатлел весь процесс нанесения тату и поделился в своем Instagram.

Отметим, для Майти изготовили специальное надгробие с надписью Wish you were here ("Жаль, что тебя здесь нет")

 
 
 
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Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom)

Майти теперь по ту сторону. После семи дней поисков сегодня, на седьмой день (число завершения), мы нашли его ошейник. За эту неделю я выплакал больше слез, чем ожидал, но это успокоило меня. Я перевернул каждый камень, прополз все норы, обыскал каждый двор, каждый ручей. С нами были две собаки-нюхача.

Я благодарен моему маленькому Майти за то, что он научил меня: любовь вечна и является истинным смыслом преданности. Я уверен, он смотрел на меня сверху, видел, как я свищу в каждом дворе, как я делаю все возможное. Он был больше, чем просто приятель — это была связь душ. Прости. Я люблю тебя. И спасибо тебе. Покойся с миром, мое сердечко, Майти, мой маленький дружок, — написал в микроблоге Орландо и поблагодарил всех, кто помогал ему с поисками. 

 
 
 
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Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom)

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Как сообщалось ранее, когда еще продолжались поиски, актер описал свое состояние:

Не припомню ни одного случая в своей жизни, когда я был так разбит. Боль, которую я испытываю в последние дни и бессонные ночи при мысли о том, что мой маленький дружок потерян и напуган, а я ничего не могу сделать, чтобы защитить его, — это кошмар наяву.

Напомним, Американская звезда реалити-шоу подтвердила психическое расстройство своего супруга Канье Уэсте.

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Все по теме:

Орландо Блум, Тату, Татуировки.

Автор:

Телеграф
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