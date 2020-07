С тяжелым сердцем и слезами на глазах: ушел из жизни основатель The Roots - репер Malik B

Вчера, 29 июля, группа The Roots сообщила печальную новость о смерти их бывшего участника и одного из основателей группы - репера Malik B. Об этом они написали на странице в Instagram.

В возрасте 47 лет ушел из жизни американский репер Malik B.

Причину смерти исполнителя не называют.

"С тяжелым сердцем и слезами на глазах сообщаем, что умер наш любимый брат и давний участник The Roots Малик Абдул Басе", — говорится в сообщении, — "Пусть его помнят за его приверженность исламу, его понимание братства и его идеи как одного из самых одаренных МС всех времен. Мы просим вас уважать его семью в это скорбное время".

Группа The Roots, основателем которой он являлся, с 2009 по 2014 годы сопровождала все эфиры Позднего шоу Джимми Фэллона.

Репер Malik B был в составе группы с самого начала до 1999 года. А после начал сольную карьеру, выпустив три самостоятельных альбома.

В составе группа музыканты выпустили четыре альбома и представила такие хиты как Organix, Do You Want More!!!, Illadelph Halflife and Things Fall Apart.