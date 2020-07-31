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Ушла из жизни актриса сериала "Крепостная"

Ушла из жизни актриса сериала "Крепостная"
Обновлено 09:49 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В четверг, 30 июля, не стало Оксаны Ворониной, актрисы Киевского театра имени Леси Украинки.

Известная украинская актриса театра и кино Оксана Воронина скончалась в возрасте 52 лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного театра им. Леси Украинки на своей официальной странице в Facebook.

"На 53 году жизни остановилось такое хорошо и уязвимое сердце актрисы Оксаны Викторовны Ворониной. Она была не просто олицетворением красоты, но и умела ее замечать и создавать. Королева и героиня на сцене, до последнего вздоха героически держалась за жизнь", - говорится в сообщении.

Точная причина смерти Оксаны Ворониной пока не уточняется, но известно, что актриса умерла от тяжелой болезни.

Оксана Воронина

Оксана Воронина родилась 11 ноября 1967 года. Окончила Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенка-Карого в мастерской Ю. Ткаченко, который закончила в 1990 году. По 1999 год работала в театре г. Белгорода.

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Последние 20 лет работала актрисой Киевского театра Русской драмы им. Леси Украинки.

Как сообщалось ранее, в возрасте 104 лет умерла известная актриса из фильма "Унесенные ветром", а также двукратная обладательница Оскара Оливия де Гавиланд.

Также, российская актриса Марина Макарова, сыгравшая в известных сериалах "Убойная сила", "Тайна следствия", скончалась на 46 году жизни.

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Все по теме:

Смерть, Альманах 2020, Оксана Воронина.

Автор:

Телеграф
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