Олег Винник отпраздновал свой день рождения на НСК "Олимпийский" (Фото, Видео)

В пятницу, 31 июля, популярному украинскому артисту исполнилось 47 лет. В этот день Олег Винник устроил масштабный высокотехнологичный онлайн-концерт на НСК "Олимпийский".

Впечатлениями с яркого события украинский певец поделился на своей официальной странице в Instagram. По словам Олега Винника, он очень гордится выступлением, над которым с командой работал несколько месяцев.

"Первое стадионный шоу в дополненной реальности на НСК "Олимпийский" - это уже история, которую создали десятки тысяч людей: лучшие специалисты Украины в различных отраслях, а также все вы - мои зрители", - написал Винник у себя на страничке.

На фото певец был облачен в обтягивающих черных брюках и такого же цвета футболке с дизайнерским принтом. Рядом с Олегом позировал большой белый "медведь".

View this post on Instagram A post shared by Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) on Aug 1, 2020 at 3:10am PDT

Артист представил уникальную программу, созданную с помощью технологий AR и VR, в так называемой дополненной и виртуальной реальностях.

View this post on Instagram A post shared by Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) on Jul 30, 2020 at 9:11am PDT

Как сообщалось ранее, популярного артиста Олега Винника, которого назвали первым участником нового сезона развлекательного шоу "Танцы со звездами", поставили в пару с украинским хореографом Аленой Шоптенко.