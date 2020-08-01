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Олег Винник отпраздновал свой день рождения на НСК "Олимпийский" (Фото, Видео)
Олег Винник отпраздновал день рождения в онлайн-формате

Олег Винник отпраздновал свой день рождения на НСК "Олимпийский" (Фото, Видео)

Олег Винник отпраздновал свой день рождения на НСК "Олимпийский" (Фото, Видео)
18:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В пятницу, 31 июля, популярному украинскому артисту исполнилось 47 лет. В этот день Олег Винник устроил масштабный высокотехнологичный онлайн-концерт на НСК "Олимпийский".

Впечатлениями с яркого события украинский певец поделился на своей официальной странице в Instagram. По словам Олега Винника, он очень гордится выступлением, над которым с командой работал несколько месяцев.

"Первое стадионный шоу в дополненной реальности на НСК "Олимпийский" - это уже история, которую создали десятки тысяч людей: лучшие специалисты Украины в различных отраслях, а также все вы - мои зрители", - написал Винник у себя на страничке.

На фото певец был облачен в обтягивающих черных брюках и такого же цвета футболке с дизайнерским принтом. Рядом с Олегом позировал большой белый "медведь".

 
 
 
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Артист представил уникальную программу, созданную с помощью технологий AR и VR, в так называемой дополненной и виртуальной реальностях.

 
 
 
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Как сообщалось ранее, популярного артиста Олега Винника, которого назвали первым участником нового сезона развлекательного шоу "Танцы со звездами", поставили в пару с украинским хореографом Аленой Шоптенко.

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День рождения, Олег Винник.

Автор:

Телеграф
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