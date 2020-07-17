"Танцы со звездами 2020": стало известно, с кем станцует Олег Винник (Фото, Видео)

Популярного артиста Олега Винника, которого назвали первым участником нового сезона развлекательного шоу "Танцы со звездами", поставили в пару с украинским хореографом Аленой Шоптенко.

"Знакомьтесь! Легкая, требовательная, ответственная Алена Шоптенко - моя партнерша на паркете", - написал Винник в Инстаграме.

Олег и Елена будут бороться за кубок на главном танцевальном шоу страны. Зрители будут наблюдать за страстными и нежными танцами уже этой осенью.

Стоит отметить, что у Шоптенко уже есть одна победа на танцевальном проекте.

Фото www.instagram.com/olegg.vynnyk

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Jul 17, 2020 at 9:26am PDT

Как сообщалось ранее, Надежда Мейхер приняла вызов от Олега Винника, и официально подтвердила свое участие в развлекательном шоу. Экс-солистка ВИА Гры хотела показать, что готова перевоплощаться.

Напомним, премьера нового четвертого сезона "Танців з зірками" состоится этой осенью на "1+1". Сейчас уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Звездное жюри будет оценивать танцевальные способности звездных участников в новом сезоне шоу.