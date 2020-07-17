"Танцы со звездами 2020": стало известно, с кем станцует Олег Винник (Фото, Видео)

"Знакомьтесь! Легкая, требовательная, ответственная Алена Шоптенко - моя партнерша на паркете", - написал Винник в Инстаграме.
Олег и Елена будут бороться за кубок на главном танцевальном шоу страны. Зрители будут наблюдать за страстными и нежными танцами уже этой осенью.
Стоит отметить, что у Шоптенко уже есть одна победа на танцевальном проекте.
Фото www.instagram.com/olegg.vynnyk
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Как сообщалось ранее, Надежда Мейхер приняла вызов от Олега Винника, и официально подтвердила свое участие в развлекательном шоу. Экс-солистка ВИА Гры хотела показать, что готова перевоплощаться.
Напомним, премьера нового четвертого сезона "Танців з зірками" состоится этой осенью на "1+1". Сейчас уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Звездное жюри будет оценивать танцевальные способности звездных участников в новом сезоне шоу.