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"Танцы со звездами 2020": стало известно, с кем станцует Олег Винник (Фото, Видео)

"Танцы со звездами 2020": стало известно, с кем станцует Олег Винник (Фото, Видео)
Обновлено 22:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Популярного артиста Олега Винника, которого назвали первым участником нового сезона развлекательного шоу "Танцы со звездами", поставили в пару с украинским хореографом Аленой Шоптенко.

"Знакомьтесь! Легкая, требовательная, ответственная Алена Шоптенко - моя партнерша на паркете", - написал Винник в Инстаграме.

Олег и Елена будут бороться за кубок на главном танцевальном шоу страны. Зрители будут наблюдать за страстными и нежными танцами уже этой осенью.

Стоит отметить, что у Шоптенко уже есть одна победа на танцевальном проекте.

Алена Шоптенко и Олег Винник

Фото www.instagram.com/olegg.vynnyk

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A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on

Как сообщалось ранее, Надежда Мейхер приняла вызов от Олега Винника, и официально подтвердила свое участие в развлекательном шоу. Экс-солистка ВИА Гры хотела показать, что готова перевоплощаться.

Напомним, премьера нового четвертого сезона "Танців з зірками" состоится этой осенью на "1+1". Сейчас уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Звездное жюри будет оценивать танцевальные способности звездных участников в новом сезоне шоу.

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Танцы со звездами, Алена Шоптенко, Олег Винник.

Автор:

Телеграф
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