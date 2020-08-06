В блестящей маске: Дженнифер Лопес с семьей посетила Центральный парк в Нью-Йорке (Фото)

51-летняя Дженнифер Лопес устроила себе семейный выходной. Вместе с возлюбленным Алексом Родригесом и детьми они отправились на велосипедную прогулку.

Американская певица Дженнифер Лопес разместила в сети серию снимков, на которых запечатлена в компании жениха Алекса Родригеса и своих детей.

"Можете ли вы сказать, что я улыбаюсь под этой маской? Мы носим наши маски, чтобы защитить себя и друг друга. Носить маски - это забота", - написала Лопес в подписи под фото.

51-летняя звезда на своем примере показала, что продолжает защищаться от коронавируса, надевая маску.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Aug 4, 2020 at 11:26am PDT

Напомним, что 24 июля американская актриса и певица Дженнифер Лопес отметила свой 51-й день рождения. В честь этого события звезда решила признаться, кто придумал ее знаменитый псевдоним JLo более чем 20 лет тому назад.

Как сообщалось ранее, Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес перенесли свадьбу из-за пандемии.