Скачать
Четверг, 06.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Повышение "минималки": в Раде зарегистрирован законопроект Зеленского
Повышение "минималки": в Раде зарегистрирован законопроект Зеленского
Без ограничений: Черногория "открылась" для граждан Украины
Без ограничений: Черногория "открылась" для граждан Украины
Шахтер отверг 12-миллионное предложение по Манору Соломону
Шахтер отверг 12-миллионное предложение по Манору Соломону
В блестящей маске: Дженнифер Лопес с семьей посетила Центральный парк в Нью-Йорке (Фото)
Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке (Фото)

В блестящей маске: Дженнифер Лопес с семьей посетила Центральный парк в Нью-Йорке (Фото)

В блестящей маске: Дженнифер Лопес с семьей посетила Центральный парк в Нью-Йорке (Фото)
20:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram
51-летняя Дженнифер Лопес устроила себе семейный выходной. Вместе с возлюбленным Алексом Родригесом и детьми они отправились на велосипедную прогулку.

Американская певица Дженнифер Лопес разместила в сети серию снимков, на которых запечатлена в компании жениха Алекса Родригеса и своих детей.

"Можете ли вы сказать, что я улыбаюсь под этой маской? Мы носим наши маски, чтобы защитить себя и друг друга. Носить маски - это забота", - написала Лопес в подписи под фото.

51-летняя звезда на своем примере показала, что продолжает защищаться от коронавируса, надевая маску.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on

Джастин Бибер с женой Хейли прошли обряд крещения: светлые фото

Напомним, что 24 июля американская актриса и певица Дженнифер Лопес отметила свой 51-й день рождения. В честь этого события звезда решила признаться, кто придумал ее знаменитый псевдоним JLo более чем 20 лет тому назад.

Как сообщалось ранее, Дженнифер Лопес и  ее жених Алекс Родригес перенесли свадьбу из-за пандемии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дженнифер Лопес, Алекс Родригес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько птиц Вы видите среди кошек? Личностный тест
02 Худеем с помощью воды: простые правила
03 Суперпродукт: всего два банана в день изменят Вашу жизнь
04 Куриные яйца: полезный продукт, помогающий похудеть без лишних усилий
05 "Один из крупнейших неядерных взрывов в истории": эксперты оценили мощность взрыва в Бейруте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минэкономики прогнозирует падение ВВП на 11%
Минэкономики прогнозирует падение ВВП на 11%
&quot;Слуги народа&quot; решили сменить лозунг
"Слуги народа" решили сменить лозунг
В Украине продолжает расти безработица
В Украине продолжает расти безработица
&quot;Матрица&quot; - фильм о трансгендерах: Лилли Вачовски подтвердила теорию фанатов трилогии
"Матрица" - фильм о трансгендерах: Лилли Вачовски подтвердила теорию фанатов трилогии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь