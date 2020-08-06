В блестящей маске: Дженнифер Лопес с семьей посетила Центральный парк в Нью-Йорке (Фото)

Американская певица Дженнифер Лопес разместила в сети серию снимков, на которых запечатлена в компании жениха Алекса Родригеса и своих детей.
"Можете ли вы сказать, что я улыбаюсь под этой маской? Мы носим наши маски, чтобы защитить себя и друг друга. Носить маски - это забота", - написала Лопес в подписи под фото.
51-летняя звезда на своем примере показала, что продолжает защищаться от коронавируса, надевая маску.
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Напомним, что 24 июля американская актриса и певица Дженнифер Лопес отметила свой 51-й день рождения. В честь этого события звезда решила признаться, кто придумал ее знаменитый псевдоним JLo более чем 20 лет тому назад.
Как сообщалось ранее, Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес перенесли свадьбу из-за пандемии.