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"Плакала от счастья": Светлана Тарабарова рассекретила пол второго ребенка

"Плакала от счастья": Светлана Тарабарова рассекретила пол второго ребенка
17:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская певица совсем скоро станем мамой во второй раз. Будущая мамочка решила устроить вечеринку в честь малыша, и рассказала всем, кого же она ждет.

До недавнего времени Светлана не знала, кого носит под сердцем, а сегодня, артистка наконец сообщила, что скоро они с мужем станут родителями девочки.

На своей странице в Instagram она рассказала, что после рождения сыночка она безумно мечтала о дочери. Поэтому, когда узнала, что ее мечта сбудется, не сумела сдержать слез радости.

"У нас будет девочка. Мы мечтали о ней и на УЗИ, когда узнали - я плакала от счастья", -написала Тарабарова.

По такому случаю артистка устроила Baby Shower – яркую вечеринку в честь скорого появления на свет малышки. 

Беременная Светлана Тарабарова очаровала сеть летним образом (Фото)

Напомним, Светлана Тарабарова вышла замуж за своего концертного директора Алексеея Бондаря в 2016 году, и в 2018 году у пары родился сын - Ваничка.

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Беременность, Певица, Светлана Тарабарова.

Автор:

Телеграф
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