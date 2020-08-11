"Плакала от счастья": Светлана Тарабарова рассекретила пол второго ребенка

Украинская певица совсем скоро станем мамой во второй раз. Будущая мамочка решила устроить вечеринку в честь малыша, и рассказала всем, кого же она ждет.

До недавнего времени Светлана не знала, кого носит под сердцем, а сегодня, артистка наконец сообщила, что скоро они с мужем станут родителями девочки.

На своей странице в Instagram она рассказала, что после рождения сыночка она безумно мечтала о дочери. Поэтому, когда узнала, что ее мечта сбудется, не сумела сдержать слез радости.

"У нас будет девочка. Мы мечтали о ней и на УЗИ, когда узнали - я плакала от счастья", -написала Тарабарова.

По такому случаю артистка устроила Baby Shower – яркую вечеринку в честь скорого появления на свет малышки.

Напомним, Светлана Тарабарова вышла замуж за своего концертного директора Алексеея Бондаря в 2016 году, и в 2018 году у пары родился сын - Ваничка.