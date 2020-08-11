"Плакала от счастья": Светлана Тарабарова рассекретила пол второго ребенка

До недавнего времени Светлана не знала, кого носит под сердцем, а сегодня, артистка наконец сообщила, что скоро они с мужем станут родителями девочки.
На своей странице в Instagram она рассказала, что после рождения сыночка она безумно мечтала о дочери. Поэтому, когда узнала, что ее мечта сбудется, не сумела сдержать слез радости.
"У нас будет девочка. Мы мечтали о ней и на УЗИ, когда узнали - я плакала от счастья", -написала Тарабарова.
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Так! В нас буде ДІВЧИНКА Ми мріяли про неї і на УЗД, коли дізналися - я плакала від щастя ))) ⠀ А сьогодні в нас #BabyShower на честь майбутньої красуні ))) Це коли подружки зустрічаються і маму майбутню вітають, дарують подарунки ))) Одним словом - буде весело )) ⠀ ДИВИСЬ СТОРІЗ Знімаю для вас)) ⠀ #itsagirl #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
По такому случаю артистка устроила Baby Shower – яркую вечеринку в честь скорого появления на свет малышки.
Напомним, Светлана Тарабарова вышла замуж за своего концертного директора Алексеея Бондаря в 2016 году, и в 2018 году у пары родился сын - Ваничка.