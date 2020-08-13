"Плывите по течению": 53-летняя Сальма Хайек обнародовала фото в красном купальнике

Известная голливудская актриса Сальма Хайек порадовала поклонников снимком с отдыха. На снимке Сальма в красном бикини наслаждается релаксом, лежа на спине на воде и демонстрируя свою пышную грудь.
Фото сделано кем-то из далека, но снято с такого ракурса, что очень хорошо видно пышный бюст голливудской актрисы.
"Плывите по течению. Отпустите себя", - написала актриса на своей официальной странице в Инстаграм.
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Поклонники оценили как снимок так и формы актрисы, засыпав ее позитивными отзывами в комментариях: "Плавающие устройства очень хороши", "Она никогда не утонет".
Напомним, недавно голливудская актриса Сальма Хайек опубликовала уникальный снимок со своей матерью.
Также, 53-летняя кинозвезда разместила снимки, на которых с помощью фотоприложения превратила себя в мужчину.