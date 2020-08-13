Скачать
Четверг, 13.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке, один погиб
На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке, один погиб
В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости (обновляется)
В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости (обновляется)
"Пожалуйста, услышьте": Домрачева обратилась к белорусскому ОМОНу
"Пожалуйста, услышьте": Домрачева обратилась к белорусскому ОМОНу
Соседка Опра: Принц Гарри и Меган Маркл прикупили дом в Санта-Барбаре
Соседка Опра: Принц Гарри и Меган Маркл прикупили дом в Санта-Барбаре

"Плывите по течению": 53-летняя Сальма Хайек обнародовала фото в красном купальнике

"Плывите по течению": 53-летняя Сальма Хайек обнародовала фото в красном купальнике
Обновлено 19:06 Сегодня Телеграф
Известная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в бассейне.

Известная голливудская актриса Сальма Хайек порадовала поклонников снимком с отдыха. На снимке Сальма в красном бикини наслаждается релаксом, лежа на спине на воде и демонстрируя свою пышную грудь.

Фото сделано кем-то из далека, но снято с такого ракурса, что очень хорошо видно пышный бюст голливудской актрисы.

"Плывите по течению. Отпустите себя", - написала актриса на своей официальной странице в Инстаграм.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on

Все в такой же безупречной форме: Холли Берри показала подтянутую фигуру в купальнике

Поклонники оценили как снимок так и формы актрисы, засыпав ее позитивными отзывами в комментариях: "Плавающие устройства очень хороши", "Она никогда не утонет".

Напомним, недавно голливудская актриса Сальма Хайек опубликовала уникальный снимок со своей матерью.

Также, 53-летняя кинозвезда разместила снимки, на которых с помощью фотоприложения превратила себя в мужчину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Сальма Хайек.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российская вакцина от коронавируса: у 38 добровольцев зафиксировали 144 побочных эффекта
02 Новый антирекорд: в Украине резкий всплеск заболеваемости COVID-19
03 В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости (обновляется)
04 Не все супы одинаково полезны: какой самый вредный из них
05 В ОПУ назвали стоимость содержания дачи в Конча-Заспе, куда переехал Зеленский
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Люди уходят с рабочих мест: в Беларуси бастует БелАЗ
Люди уходят с рабочих мест: в Беларуси бастует БелАЗ
Протесты в Беларуси: Кравчук обратился к Лукашенко с призывом
Протесты в Беларуси: Кравчук обратился к Лукашенко с призывом
В Украине начнут выдачу электронных виз для граждан трех стран
В Украине начнут выдачу электронных виз для граждан трех стран
Черная полоса: Джим Парсонс объяснил свой уход из &quot;Теории Большого взрыва&quot;
Черная полоса: Джим Парсонс объяснил свой уход из "Теории Большого взрыва"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь