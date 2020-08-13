"Плывите по течению": 53-летняя Сальма Хайек обнародовала фото в красном купальнике

Известная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в бассейне.

Известная голливудская актриса Сальма Хайек порадовала поклонников снимком с отдыха. На снимке Сальма в красном бикини наслаждается релаксом, лежа на спине на воде и демонстрируя свою пышную грудь.

Фото сделано кем-то из далека, но снято с такого ракурса, что очень хорошо видно пышный бюст голливудской актрисы.

"Плывите по течению. Отпустите себя", - написала актриса на своей официальной странице в Инстаграм.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Aug 11, 2020 at 12:07pm PDT

Поклонники оценили как снимок так и формы актрисы, засыпав ее позитивными отзывами в комментариях: "Плавающие устройства очень хороши", "Она никогда не утонет".

Напомним, недавно голливудская актриса Сальма Хайек опубликовала уникальный снимок со своей матерью.

Также, 53-летняя кинозвезда разместила снимки, на которых с помощью фотоприложения превратила себя в мужчину.