Четкие танцы: Настя Каменских порадовала подписчиков новым видео

Украинская певица NK поделилась забавным роликом с зажигательными танцами.

В среду, 19 августа, Настя Каменских опубликовала на своей официальной странице в Instagram видео, на котором танцует зажигательный танец.

Певица одета в джинсовый кроп-топ и черные брюки.

Двигаясь под ритмичную музыку, Настя покружилась перед камерой: "In 8/10 cases, moving your body is the best way to cheer up" ("В 8 из 10 случаев движение телом - лучший способ поднять настроение").

Мнение подписчиков певицы насчет ролика разделились: "Отписываюсь..)) Девочка красивая.. но кривляния .. жесть...", "Ну веде себе як дитина, як гидко дивитися постоянно", "Ничего интересного", "Прекрасная Настя", "Красотка", "Красоту не чем не испортить Насте".

