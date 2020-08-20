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Четкие танцы: Настя Каменских порадовала подписчиков новым видео
Четкие танцы: Настя Каменских порадовала подписчиков новым видео

Четкие танцы: Настя Каменских порадовала подписчиков новым видео

Четкие танцы: Настя Каменских порадовала подписчиков новым видео
Обновлено 11:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская певица NK поделилась забавным роликом с зажигательными танцами.

В среду, 19 августа, Настя Каменских опубликовала на своей официальной странице в Instagram видео, на котором танцует зажигательный танец.

Певица одета в джинсовый кроп-топ и черные брюки.

Двигаясь под ритмичную музыку, Настя покружилась перед камерой: "In 8/10 cases, moving your body is the best way to cheer up" ("В 8 из 10 случаев движение телом - лучший способ поднять настроение").

 
 
 
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Мнение подписчиков певицы насчет ролика разделились: "Отписываюсь..)) Девочка красивая.. но кривляния .. жесть...", "Ну веде себе як дитина, як гидко дивитися постоянно", "Ничего интересного", "Прекрасная Настя", "Красотка", "Красоту не чем не испортить Насте".

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Как сообщалось ранее, недавно Настя Каменских засветила обнаженные ягодицы на природе.

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Стиль, Настя Каменских, НК.

Автор:

Телеграф
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