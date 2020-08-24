Все равно хотят пожениться: бойфренд Аманды Байнс намекнул на свадьбу

Избранник актрисы Аманды Байнс намекнул на их скорую свадьбу, несмотря на запрет родителей.

Весной этого года в прессе появилась информация о том, что вышедшая из рехаба Аманда Байнс намерена сыграть свадьбу со своим бойфрендом Полом Майклом. С ним звезда нулевых познакомилась в реабилитационном центре. Вскоре после этого актриса дала понять, что намерена родить первенца от своего возлюбленного, опубликовав снимок УЗИ.

Правда, вслед за этим последовала череда пугающих новостей о том, что будучи под опекой родителей, Аманда не может выйти замуж без их официального согласия. А они, как писали журналисты, были не в восторге от избранника дочери и собирались даже забрать у пары ребенка, если тот появится на свет.

Писали, что мать Байнс была в ярости из-за беременности, ведь это обозначало бы прием препаратов, которые ей назначали врачи из-за проблем с психикой. Однако вскоре после всех этих новостей юрист Аманды заявил, что она не беременна. С тех пор актриса надолго пропала из инфополя. Однако на днях она вновь дала повод заговорить о себе.

Бойфренд Байнс опубликовал в своем Инстаграме фото, на котором можно рассмотреть два кольца — одно из них похоже на помолвочное, а второе — на обручальное. Интернет-пользователи догадались, что таким образом Пол решил намекнуть на скорую свадьбу с Амандой, несмотря на запрет родителей.

Журналисты связались с адвокатом актрисы, чтобы выяснить, не вышла ли она замуж. "Нет, они не зарегистрировали свои отношения официально", — объяснил юрист. Однако он не стал уточнять, не собираются ли они пожениться в ближайшее время.

Так что поклонники ждут новостей от самой Аманды и надеются, что она даст откровенное интервью не только о личной жизни, но и об отношениях с родителями.