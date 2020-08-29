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Джоан Роулинг вернула правозащитную премию Кеннеди после скандала о трансгендерах

Джоан Роулинг вернула правозащитную премию Кеннеди после скандала о трансгендерах
Обновлено 08:27 Сегодня Телеграф
Британская писательница решила вернуть награду Ripple of Hope, которую ей вручил правозащитный центр имени Роберта Кеннеди, из-за критики ее отношения к трансгендерам.

Джоан Роулинг несколько месяцев назад попала в скандал, который вызвал яростное обсуждение в соцсетях и СМИ. После неоднозначных заявлений писательницы о гендерных признаках и осуждения, автор серии романов о Гарри Поттере решила вернуть награду, полученную в 2019 году от правозащитной организации имени Роберта Кеннеди, которая называется Ripple of Hope ("Пульс надежды").

Президент организации Керри Кеннеди обвинила Роулинг в трансфобии. В свою очередь, писательница отвергла это определение и назвала себя сторонницей ЛГБТ-движения, настаивая, что разногласия у нее лишь с активистами-радикалами.

"Джоан Роулинг публиковала глубоко тревожные трансфобные твиты и заявления", - сказано на сайте организации.

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После чего Роулинг написала, что заявление Керри Кеннеди заставило ее вернуть награду, врученную в прошлом году: "В знак солидарности с теми, кто связался со мной, но кому сложно заявить о своих взглядах во всеуслышание, и из-за очень серьезного конфликта взглядов между мной и RFKHR, я чувствую, что у меня нет другого выбора, кроме как вернуть награду Ripple of Hope".

Напомним, после скандала о высказываниях писательницы о трансгендерах, ее фанаты начали сводит татуировки из любимыми героями "Гарри Поттера". Кроме того, четверо писателей ушли из литературного агентства Роулинг после того, как компания отказалась извиниться перед ЛГБТ-сообществом.

Как сообщалось ранее, Джоан Роулинг призналась в домашнем насилии. После этого первый муж писательницы признался, что однажды ударил ее и не жалеет об этом.

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Все по теме:

Роулинг, Премия, Трансгендерность, Пульс Надежды.

Автор:

Телеграф
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