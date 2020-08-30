"Рано начала радоваться": заболевшая COVID-19 Маричка Падалко рассказала о своем состоянии

Украинская телеведущая Маричка Падалко, которая заразилась коронавирусной инфекцией, рассказала о своем самочувствии.

Несколько дней назад Маричка Падалко заявила, что переболела коронавирусом. Тогда она призналась, что острая фаза позади. На данный момент ее дочь уже выздоровела, а у телеведущей после облегчения вновь появились неприятные симптомы.

ПЦР-тест 11-летней дочери Марии показал отрицательный результат, а вот у Падалко начались интоксикации организма. Облегчила ее самочувствие только капельница.

"Я немного рано начала радоваться "выздоровлению". Я считала, что если респираторные проявления отступили, то это уже начало конца. Но потом началась интоксикация", написала телеведущая у себя на странице Facebook.

При этом телеведущая добавила, что находится уже 16 дней на самоизоляции, и планирует пробыть дома еще несколько суток.

Напомним, что он коронавируса излечилась звезда студии "Квартал 95", актриса Елена Кравец.