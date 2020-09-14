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На "семейном" фестивале в России произошел казус из-за ЛГБТ

На "семейном" фестивале в России произошел казус из-за ЛГБТ
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Лидер популярной российской группы выступил в поддержку ЛГБТ на фестивале традиционных ценностей "Скрепа" в Екатеринбурге.

Российский музыкант и певец Антон Беляев публично поддержал ЛГБТ сообщество и призвал прекратить унижать и бить людей за то, что они любят.

Это случилось во время фестиваля традиционных семейных ценностей "Скрепа" в Екатеринбурге. Роликом с концерта музыкант поделился 13 сентября в своем Instagram.

"Среди моих знакомых достаточно представителей ЛГБТ-прайда, и многие из них повлияли на мою жизнь: одни помогали мне в трудных ситуациях, другие повлияли на мое мировоззрение, и я им за это благодарен, не больше и не меньше, чем всем остальным людям, что я встречал", — написал Беляев.

Он написал, что иногда сложно принять, что другие люди не такие, как вы, но нужно найти в себе силы, чтобы принять их выбор.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Екатеринбург - любовь. Спасибо! И спасибо организаторам, что привезли. Тем не менее в сложившейся ситуации нельзя не высказать свою точку зрения, повторю то, что сказал со сцены. Среди моих знакомых достаточно представителей ЛГБТ-прайда, и многие из них повлияли на мою жизнь: одни помогали мне в трудных ситуациях, другие повлияли на моё мировоззрение, и я им за это благодарен, не больше и не меньше, чем всем остальным людям, что я встречал. У каждого своя история и вы можете относится к меньшинствам как угодно, но чего точно не стоит делать, так это бить и унижать человека только за то, что он любит не то, что любите вы, и хочет жить и чувствовать по-другому. Иногда это сложно, но найдите в себе силы. Пускай это станет #традицией) P.S. Нам порой сложно разобраться в нюансах и вовремя сформировать мнение, но позиция у нас есть, и так будет всегда. Спасибо, что понимаете это и цените.

Допис, поширений Антон Беляев, Therr Maitz, LAB (@therrmaitz)

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Глава движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин, который занимался организацией фестиваля "Скрепа" отреагировал на "выходку" Антона Беляева.

По его мнению, лидер группы Therr Maitz поступил как "женщины с пониженной социальной ответственностью".

Это не первый случай, когда знаменитости поднимают тему ЛГБТ. К примеру, звезда франшизы "Другой мир", британская актриса Кейт Бекинсейл, записала пародийное видео на клип "I Want To Break Free" группы Queen. Кейт повторила культовый образ покойного лидера группы Фредди Меркьюри. Таким образом, актриса решила поддержать представителей ЛГБТ-сообщества.

Напомним также, что Холли Берри отказалась от предложенной ей ранее роли трансгендерного персонажа из солидарности с реальными трансгендерами. Актриса рассказала об этом на своей официальной странице в Twitter и извинилась за то, что "не приняла это решение сразу".

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Все по теме:

Фестиваль, ЛГБТ, Therr Maitz, Антон Беляев.

Автор:

Телеграф
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