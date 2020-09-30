Камалия объявила о победе над коронавирусом

Украинская певица сообщила, что она поборола коронавирус. Об этом исполнительница рассказала во время очередного эфира на своей странице в Инстаграме.

Камалия рассказала, что почти все члены ее семьи получили отрицательный тест на COVID-19. Из "лап" коронавируса не вырвался только супруг певицы - миллиардер Моххамад Захур.

Мужчина сложно переносил болезнь, а на 18 день у него начались осложнения. Но Камалия не теряет надежды и с оптимизмом думает о будущем.

У всех уже ПЦР отрицательный, у Захура пока положительный, – рассказала исполнительница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial) 29 Сен 2020 в 9:41 PDT

Во время своего прямого эфира певица посоветовала всем своим подписчикам заряжаться витаминами. Принимать мультикомплексы и много витамина С, различными способами укреплять свой иммунитет.