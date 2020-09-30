Камалия объявила о победе над коронавирусом

Камалия рассказала, что почти все члены ее семьи получили отрицательный тест на COVID-19. Из "лап" коронавируса не вырвался только супруг певицы - миллиардер Моххамад Захур.
Мужчина сложно переносил болезнь, а на 18 день у него начались осложнения. Но Камалия не теряет надежды и с оптимизмом думает о будущем.
У всех уже ПЦР отрицательный, у Захура пока положительный, – рассказала исполнительница.
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Во время своего прямого эфира певица посоветовала всем своим подписчикам заряжаться витаминами. Принимать мультикомплексы и много витамина С, различными способами укреплять свой иммунитет.