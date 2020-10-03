Чудо-женщина вошла в топ рейтинга самых дорогих актрис мира от Forbes: ее лучшие фото

Израильская актриса и модель Галь Гадот стала одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии журнала Forbes.

Галь Гадот родилась 30 апреля 1985 года в городе Петах-Тиква, Израиль. Актриса имеет украинские корни.

В возрасте 18 лет Гадот победила в конкурсе "Мисс Израиль", после чего представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Тогда же девушка подрабатывала в качестве модели и появлялась на обложках известных глянцев, в том числе для издания Maxim. Два года будущая голливудская актриса служила в Армии обороны Израиля в качестве фитнес-инструктора.

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35-летняя знаменитость более всего прославилась исполнением роли воительницы-амазонки Дианы в супергеройском фильме "Чудо-женщина". Кроме этого, Галь Гадот можно было увидеть в американской франшизе "Форсаж", где она сыграла с такими голливудскими актерами, как Вин Дизель, Пол Уокер (погиб в автокатастрофе 2013 года), Джейсоном Стейтемом и Дуэйном Джонсоном.

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3 октября стало известно, что Галь Гадот заняла в этом году третье место в списке самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. По данным издания Forbes, израильская актриса заработала более 31 миллиона долларов.

На своей официальной странице в Инстаграм актриса часто делится фотографиями из личной жизни. Напомним, что 35-летняя Галь Гадот замужем за бизнесменом Яроном Версано.

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У супругов есть две дочери - Альма и Майя. Актриса предпочитает не показывать их лица на всеобщее обозрение.

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Также на странице знаменитости можно увидеть кадры с многочисленных светских мероприятий, на которых звезда "Чудо-женщины" всегда выглядит стильно и со вкусом.

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Не стесняется Гадот выкладывать и курьезные снимки. Заметим, что актриса любит дурачится и не забывает побаловать своих подписчиков забавными кадрами и роликами.

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View this post on Instagram A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot) on Oct 4, 2019 at 6:15am PDT

View this post on Instagram A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot) on Aug 15, 2019 at 7:56pm PDT

Напомним, что предстоящий американский супергеройский фильм на основе комиксов DC Comics о Чудо-женщине с Галь Гадот в главной роли выйдет 25 декабря 2020 года. Смотрите украинский трейлер фильма уже сейчас.