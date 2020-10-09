Семья, покорившая Instagram умилительными и забавными фото, ждет пополнение: новые фото вызвали восторг в сети

7 октября, на страничке в Инстаграм мама семейства объявила о своей третей беременности.
"СЮРПРИЗ! Малыш# 3 появится в марте 2021 года!" - написала Сина, сопроводив пост милым семейным снимком.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В комментариях будущую мамочку засыпали пожеланиями и поздравлениями с знаменательным событием. И вчера, 9 октября, семья порадовала первым снимком "впятером", в подписи к которому Сина поблагодарила всех за их любовь и поздравления.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Я прочитала все комментарии до единого (даже если я не ответила на них все), и у меня слезы на глазах, - это действительно так много значит! Шлю всем вам большое виртуальное объятие" - написала будущая многодетная мамочка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На их страничке можно найти огромное количество ярких снимков, из которых можно почерпнуть множество идей - просто семейные фотосессии, как нарядиться на Хеллоуин или Новый год, идеи детских фотосессий.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Количество их подписчиков с каждым днем все растет и растет. И это не удивительно, ведь их идеи всегда яркие, интересные и, что очень важно, легко повторимые.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Бейби-бум в этом году не снижает оборотов. Ранее, в семье Ники Минаж случилось пополнение, до рэперши известная модель Джиджи Хадид родила ребенка. Также известно, что внучка Елизаветы II Евгения тоже ждет появления на свет малыша.