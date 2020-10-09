Семья, покорившая Instagram умилительными и забавными фото, ждет пополнение: новые фото вызвали восторг в сети

Канадская семья из Торонто не перестает удивлять своих подписчиков. Пара всегда славилась интересными идеями для семейной фотосессии вчетвером, а теперь они будут радовать поклонников фотосессиями впятером.

7 октября, на страничке в Инстаграм мама семейства объявила о своей третей беременности.

"СЮРПРИЗ! Малыш# 3 появится в марте 2021 года!" - написала Сина, сопроводив пост милым семейным снимком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sina Happy Grey Lucky (@happygreylucky) 7 Окт 2020 в 9:03 PDT

В комментариях будущую мамочку засыпали пожеланиями и поздравлениями с знаменательным событием. И вчера, 9 октября, семья порадовала первым снимком "впятером", в подписи к которому Сина поблагодарила всех за их любовь и поздравления.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sina Happy Grey Lucky (@happygreylucky) 8 Окт 2020 в 9:35 PDT

"Я прочитала все комментарии до единого (даже если я не ответила на них все), и у меня слезы на глазах, - это действительно так много значит! Шлю всем вам большое виртуальное объятие" - написала будущая многодетная мамочка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sina Happy Grey Lucky (@happygreylucky) 9 Сен 2020 в 12:07 PDT

На их страничке можно найти огромное количество ярких снимков, из которых можно почерпнуть множество идей - просто семейные фотосессии, как нарядиться на Хеллоуин или Новый год, идеи детских фотосессий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sina Happy Grey Lucky (@happygreylucky) 22 Июл 2020 в 12:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sina Happy Grey Lucky (@happygreylucky) 18 Фев 2020 в 12:48 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sina Happy Grey Lucky (@happygreylucky) 22 Дек 2019 в 12:08 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sina Happy Grey Lucky (@happygreylucky) 1 Окт 2020 в 11:10 PDT

Количество их подписчиков с каждым днем все растет и растет. И это не удивительно, ведь их идеи всегда яркие, интересные и, что очень важно, легко повторимые.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sina Happy Grey Lucky (@happygreylucky) 24 Сен 2020 в 12:36 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sina Happy Grey Lucky (@happygreylucky) 16 Июл 2020 в 12:13 PDT

Бейби-бум в этом году не снижает оборотов. Ранее, в семье Ники Минаж случилось пополнение, до рэперши известная модель Джиджи Хадид родила ребенка. Также известно, что внучка Елизаветы II Евгения тоже ждет появления на свет малыша.