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Семья, покорившая Instagram умилительными и забавными фото, ждет пополнение: новые фото вызвали восторг в сети

Семья, покорившая Instagram умилительными и забавными фото, ждет пополнение: новые фото вызвали восторг в сети
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Канадская семья из Торонто не перестает удивлять своих подписчиков. Пара всегда славилась интересными идеями для семейной фотосессии вчетвером, а теперь они будут радовать поклонников фотосессиями впятером.

7 октября, на страничке в Инстаграм мама семейства объявила о своей третей беременности.

"СЮРПРИЗ! Малыш# 3 появится в марте 2021 года!" - написала Сина, сопроводив пост милым семейным снимком.

 
 
 
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Публикация от Sina  Happy Grey Lucky (@happygreylucky)

В комментариях будущую мамочку засыпали пожеланиями и поздравлениями с знаменательным событием. И вчера, 9 октября, семья порадовала первым снимком "впятером", в подписи к которому Сина поблагодарила всех за их любовь и поздравления.

 
 
 
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Публикация от Sina Happy Grey Lucky (@happygreylucky)

"Я прочитала все комментарии до единого (даже если я не ответила на них все), и у меня слезы на глазах, - это действительно так много значит! Шлю всем вам большое виртуальное объятие" - написала будущая многодетная мамочка.

 
 
 
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Публикация от Sina  Happy Grey Lucky (@happygreylucky)

На их страничке можно найти огромное количество ярких снимков, из которых можно почерпнуть множество идей - просто семейные фотосессии, как нарядиться на Хеллоуин или Новый год, идеи детских фотосессий.

 
 
 
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Публикация от Sina  Happy Grey Lucky (@happygreylucky)

 
 
 
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Публикация от Sina  Happy Grey Lucky (@happygreylucky)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sina  Happy Grey Lucky (@happygreylucky)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sina  Happy Grey Lucky (@happygreylucky)

Количество их подписчиков с каждым днем все растет и растет. И это не удивительно, ведь их идеи всегда яркие, интересные и, что очень важно, легко повторимые.

 
 
 
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Публикация от Sina  Happy Grey Lucky (@happygreylucky)

 
 
 
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Публикация от Sina  Happy Grey Lucky (@happygreylucky)

Бейби-бум в этом году не снижает оборотов. Ранее, в семье Ники Минаж случилось пополнение, до рэперши известная модель Джиджи Хадид родила ребенка. Также известно, что внучка Елизаветы II Евгения тоже ждет появления на свет малыша.

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Все по теме:

Беременность, Instagram, Фотосессия, Снимки.

Автор:

Телеграф
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