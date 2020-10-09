Дубилет наконец показал свою девушку: как выглядит избранница экс-министра и создателя Монобанка (фото)

Известный бизнесмен Дмитрий Дубилет, которого считали одним из самых завидных холостяков Украины, впервые показал свою девушку.

На своей официальной странице в попала в скандал, назвав российскую агрессию в Украине гражданской войной.

"На днях моя девушка Юля принимала участие в одной международной конференции", - поделился Дубилет со своими подписчиками. Украинский бизнесмен не стал акцентировать внимание на своей возлюбленной, а рассказал о своих впечатлениях о мероприятии в Париже, которое из-за коронавируса пришлось "организовать" с помощью очков виртуальной реальности.

Стоит отметить, что Юлия Пелипас является довольно известным модным блогером. На ее аккаунт в Инстаграм подписано более 200 тысяч пользователей.

View this post on Instagram A post shared by Julie Pelipas (@juliepelipas) on Sep 5, 2020 at 7:20am PDT

View this post on Instagram A post shared by Julie Pelipas (@juliepelipas) on Sep 1, 2020 at 2:12am PDT

На своей странице Юлия делится не только безупречными селфи, стильными образами, кадрами из своих съемок и вдохновляющими картинками, но и фотографиями из своей личной жизни.

View this post on Instagram A post shared by Julie Pelipas (@juliepelipas) on Aug 15, 2020 at 2:15pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Julie Pelipas (@juliepelipas) on Feb 16, 2020 at 12:42am PST

View this post on Instagram A post shared by Julie Pelipas (@juliepelipas) on Jan 9, 2020 at 6:47am PST

С должностью в Vogue Юлия совмещает еще и материнские заботы, отдых с семьей и бесконечные командировки, которые она документирует в сториз и постах в Инстаграм. Известно, что у стилиста есть маленькие дочь и сын.

View this post on Instagram A post shared by Julie Pelipas (@juliepelipas) on Jan 5, 2018 at 8:42am PST

View this post on Instagram A post shared by Julie Pelipas (@juliepelipas) on Oct 31, 2017 at 11:15am PDT

View this post on Instagram A post shared by Julie Pelipas (@juliepelipas) on Jan 7, 2020 at 10:07am PST

В прошлом Пелипас также сотрудничала с такими журналами, как Vogue Paris, Vogue Poland, Harper's Bazaar Ukraine, L'Officiel Ukraine, InStyle US.

View this post on Instagram A post shared by Julie Pelipas (@juliepelipas) on Jul 6, 2018 at 9:23am PDT

View this post on Instagram A post shared by Julie Pelipas (@juliepelipas) on Dec 10, 2017 at 11:03am PST

Напомним, по версии "Телеграфа" Дмитрий Дубилет вошел в рейтинг самых завидных холостяков Украины.