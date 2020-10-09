Дубилет наконец показал свою девушку: как выглядит избранница экс-министра и создателя Монобанка (фото)

На своей официальной странице в попала в скандал, назвав российскую агрессию в Украине гражданской войной.
"На днях моя девушка Юля принимала участие в одной международной конференции", - поделился Дубилет со своими подписчиками. Украинский бизнесмен не стал акцентировать внимание на своей возлюбленной, а рассказал о своих впечатлениях о мероприятии в Париже, которое из-за коронавируса пришлось "организовать" с помощью очков виртуальной реальности.
Стоит отметить, что Юлия Пелипас является довольно известным модным блогером. На ее аккаунт в Инстаграм подписано более 200 тысяч пользователей.
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На своей странице Юлия делится не только безупречными селфи, стильными образами, кадрами из своих съемок и вдохновляющими картинками, но и фотографиями из своей личной жизни.
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С должностью в Vogue Юлия совмещает еще и материнские заботы, отдых с семьей и бесконечные командировки, которые она документирует в сториз и постах в Инстаграм. Известно, что у стилиста есть маленькие дочь и сын.
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В прошлом Пелипас также сотрудничала с такими журналами, как Vogue Paris, Vogue Poland, Harper's Bazaar Ukraine, L'Officiel Ukraine, InStyle US.
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Напомним, по версии "Телеграфа" Дмитрий Дубилет вошел в рейтинг самых завидных холостяков Украины.