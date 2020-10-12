Юлия Санина в честь своего 30-летия блеснула эффектным фото в стильном наряде

В воскресенье, 11 октября, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина отпраздновала свой 30-й день рождения.

Известная певица Юлия Санина поразмыслила о своей возрасте и опубликовала на своей личной странице в Инстаграме пост, в котором высказалась о новом этапе своей жизни.

По словам популярной артистки, она полностью согласна с тем утверждением, что с тридцати лет у женщины начинается удивительный и прекрасный период в жизни, когда, с одной стороны, появляется спокойствие и уверенность в себе, а с другой - никуда не уходит та девчонка, которая всегда полна энергии и позитива.

"Себе в будущее хочу пожелать не терять ощущение восторга. Ведь хуже всего, когда жизнь ничем не удивляет и не радует, вот этот трепетный детский восторг от мелочей постараюсь в себе сохранить", - написала Юлия.

View this post on Instagram A post shared by Юлия Санина (@the_hardkiss) on Oct 12, 2020 at 5:12am PDT

Также исполнительница поблагодарила своих близких, друзей и коллег, поклонников ее творчества за теплую энергию, которую ощутила певица в седьмом выпуске "Танцев со звездами".

Подписчики Юлии Саниной восхитились новым стильным образом звезды и поздравили ее с прошедшим праздником.

Напомним, певица Юлия Санина участвует в этом году в развлекательном шоу на телеканале "1+1" - "Танцы со звездами". Ее выступления отличаются чувственными движениями и продуманными постановками. Особенно запомнился украинским зрителям невероятный танец артистки и хореографа Дмитрия Жука под живое исполнения песни Тины Кароль.