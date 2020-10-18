Остапчук и Горняк поделились подробностями медового месяца

Владимир Остапчук и Кристина Горняк решили провести медовый месяц в солнечной Турции.

15 октября пара сыграла роскошную свадьбу в одном из загородных ресторанов Киева. И сразу после торжества новоиспеченные супруги решили отправиться в свадебное путешествие.

На своих страницах в Инстаграм влюбленные поделились снимками с отдыха в Турции.

Владимир и Кристина отдыхают в турецком городе - Бодрум. Однако на отдых у пары есть всего 4 дня, потому что на родине у ребят есть свои дела.

Отметим, что ранее молодожены представили очень романтический и эмоциональный мини-фильм о своей истории любви.

Также, "Телеграф" рассказывал, как Кристина проводила предсвадебную ночь перед важным событием в своей жизни.