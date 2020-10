Принц Уильям огорчен поведением принца Гарри: почему отношения братьев ухудшились

С появлением в жизни королевской семьи Меган Маркл отношения принцевhttps://twitter.com/Dialog_UA/status/1268626471830073345/photo/1 Уильяма и Гарри значительно изменились.

Роберт Лейси выпустил новую книгу о королевской семье, а именно об отношениях братьев Уильяма и Гарри - "Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult" (Битва братьев: Уильям, Гарри и история королевской семьи в смутные времена), в которой он рассказал об их обидах, одной из которых стал период, когда Гарри стал отцом.

Оказывается Меган родила немного раньше, чем об этом объявили народу. Меган Маркл родила в пол шестого утра, а Букингемский дворец опубликовал новость о родах герцогини спустя восемь часов.

Такое решение герцогов Сассекских очень огорчило принца Уильяма. Как сообщает автор, что то время которое герцоги скрыли, понадобилось им для того, чтобы вернуться в Виндзор незамеченными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 6 Июл 2019 в 8:23 PDT

Это очень задело Уильяма, который "не слишком высоко ценил маневры Гарри и Меган". Герцоги Кембриджские приехали познакомиться с племянником спустя неделю после родов, в то время как остальные родственники сделали это буквально сразу.

Говорят, что пандемия внесла в отношения братьев улучшения, однако это не точно.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что из-за коронавируса герцог и герцогиня Сассекские не будут проводить Рождество вместе с другими членами королевской семьи.