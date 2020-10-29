Кендалл Дженнер продемонстрировала свои формы на курорте: провокационные фото

Молодая и успешная американская супермодель Кендалл Дженнер, которая в августе вместе с Хейли Бибер отправилась отдыхать на отдых в Санта-Монику, выложила на своей странице в Инстаграм новую пляжную фотосессию.

На снимках Кендалл позирует в неоновом бикини, которое подчеркивает формы модели. Крошечный верх показал красоту бюста Дженнер, а низ - ее упругие ягодицы. Отметим, что девушка является обладательницей хрупкого телосложения, чем ее знаменитые сестры Кардашьян и Кайли Дженнер.

View this post on Instagram A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Oct 28, 2020 at 10:39am PDT

При этом Кендалл решила скрыть свою локацию, о чем она заявила 28 октября, опубликовав серию снимков и видео с экзотического места.

View this post on Instagram locations a secret A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Oct 27, 2020 at 8:52am PDT

Ранее "Телеграф" писал, что сестра Кендалл, 36-летняя Хлои Кардашьян переболела COVID-19.