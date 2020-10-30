"Ты богиня и без всего": Злата Огневич показала, что скрывает под халатиком (Фото)

Украинская исполнительница Злата Огневич, которая в июле представила клип на песню "Богиня", опубликовала фотографии, на которых запечатлелась без макияжа и в белоснежном халате. Пост появился на личной странице Огневич с Инстаграме.

Таким образом певица решила принять участие в новом челлендже #myfreedomismybeauty, который запустил женский коллектив Freedom Jazz. Цель челленджа - поддержка здорового бодипозитива и принятия себя.

"Я полностью поддерживаю девчонок! Ведь все мы - БОГИНИ. Выкладываю своее фото без ретуши и мейкапа, человека, который проснулся в 7 утра и собирается на тренировку!" - написала Огневич у себя на странице.

Певица подытожила, что улыбка и хороший настрой является самым лучшим в мире мейкапом.

Поклонники Огневич поддержали звездную инициативу и похвалили естественную красоту украинской певицы.

Как ранее писал "Телеграф", недавно певица Злата Огневич в бельевом черном платье снялась в чувственной фотосессии.