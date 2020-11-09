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Перед премьерой сериала "Корона" в сети выложили архивное фото принцессы Дианы

Перед премьерой сериала "Корона" в сети выложили архивное фото принцессы Дианы
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Родной брат принцессы Дианы, 56-летний Чарльз Спенсер, который недавно рассказал о самых трагических ее моментах жизни, почтил память своей сестры детским фото.

На своей странице в Twitter он поделился архивной фотографией, сделанной в 1967 году.

Принцесса Диана изображена в белом платье с розовыми полосками, которое сочетается с красными сандалиями и белыми носками, в то время как Чарльз Спенсер одетый в синие шорты и в контрастной полосатой синей футболке. Чарльз решил не подписывать сентиментальный пост, но собрал сотни комментариев от тех, кто с теплотой вспоминает покойную принцессу.

Напомним, что прошло уже 23 года с тех пор, как принцесса Диана умерла в возрасте 36 лет. Машина, в которой она ехала, разбилась в парижском туннеле 31 августа 1997 года.

Как ранее сообщал "Телеграф", в сентябре этого года принц Гарри и Меган Маркл почтили память Дианы, посадив ее любимые цветы в Лос-Анджелесе.

Популярный британский сериал "Корона" в новом сезоне раскроет, какими были отношения принцессы Дианы и принца Чарльза. Выход первой серии запланирован на 15 ноября. Трейлер смотрите на сайте "Телеграф".

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Все по теме:

Принцесса Диана, Королевская семья, Корона, Чарльз Спенсер.

Автор:

Телеграф
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