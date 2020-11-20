«Холостячка» с Ксенией Мишиной: где и во сколько смотреть новый выпуск

В пятницу, 20 ноября, пройдет пятый выпуск одного из самых романтических проектов страны - "Холостячка" с Ксенией Мишиной.

В этом выпуске претенденты на руку и сердце девушки покажут свое истинное лицо, эмоции и настоящие намерения. Напомним, что участников осталось всего шестеро. Это Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак, Андрей Шатырко, Александр Еллерт, Евгений Ковтуненко и Игорь Бабко.

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5 эфир шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной украинские зрители могут посмотреть 20 ноября на телеканале СТБ в 20.00. Не пропустите!

Тем временем "Телеграф" будет следить за свежими новостями, а также интересными деталями проекта о любви.

Напомним, что ранее реалити-шоу покинули двое участников - Назар Дзивульский и Илья Рыбальченко.

Полное видео 4 выпуска вы можете посмотреть на сайте "Телеграф".