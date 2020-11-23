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Сегодня во Львове хоронят Романа Виктюка: где смотреть онлайн церемонию прощания

Сегодня во Львове хоронят Романа Виктюка: где смотреть онлайн церемонию прощания
Обновлено 10:17 Сегодня Телеграф Фото: telegram - bazabazon

В понедельник, 23 ноября, во Львове пройдут похороны украинского и российского артиста, известного режисера Романа Виктюка. Который незадолго до этого скончался на 85-м году жизни.

Об этом сообщила племянница художника, Екатерина Виктюк на своей станице в Фейсбуке.

По ее словам, 23 ноября в понедельник пройдет прямая видео-трансляция похорон. Ее можно будет посмотреть на Фейсбук-странице и на Ютуб-канале медиа-хаба начиная с 12:00.

Отмечается, что артиста похоронят на Лычаковском кладбище.

Участников церемонии также просят соблюдать дистанцию, одевать защитную маску и использовать дезинфицирующие средства.

Стоит напомнить, что 17 ноября известный украинский и российский режиссер скончался.

Читайте также в материале "Телеграфа": Как будут проходить похороны Романа Виктюка - детали.

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Все по теме:

Украина, Похороны, Роман Виктюк.

Автор:

Телеграф
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