Не считаю себя красивой: звезда сериала "Ферзевый гамбит" ошарашила признанием

Новый сериал от Netflix "Ход королевы" ("Ферзевый гамбит") стал одним из самых обсуждаемых тем месяца. История о талантливейшей шахматистке Бет Хармон покорила зрителей с первой серии.

Главную роль в сериале получила актриса и модель Аня Тейлор-Джой. Девушке прекрасно удалось перевоплотиться в роль Бет Хармон, что отметили не только зрители, а и кинокритики.

В интервью британскому изданию The Sun Аня призналась, что не смотрит фильмы со своим участием, ведь ей не нравиться ее внешность. Подобное признание актрисы просто шокировало ее фанатов.

"Никогда не считала и по-прежнему не считаю себя красавицей. У меня глаза, как у Бэмби" - говорит Аня.

