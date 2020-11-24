Не считаю себя красивой: звезда сериала "Ферзевый гамбит" ошарашила признанием

Новый сериал от Netflix "Ход королевы" ("Ферзевый гамбит") стал одним из самых обсуждаемых тем месяца. История о талантливейшей шахматистке Бет Хармон покорила зрителей с первой серии.

Главную роль в сериале получила актриса и модель Аня Тейлор-Джой. Девушке прекрасно удалось перевоплотиться в роль Бет Хармон, что отметили не только зрители, а и кинокритики.

В интервью британскому изданию The Sun Аня призналась, что не смотрит фильмы со своим участием, ведь ей не нравиться ее внешность. Подобное признание актрисы просто шокировало ее фанатов.

"Никогда не считала и по-прежнему не считаю себя красавицей. У меня глаза, как у Бэмби" - говорит Аня.

anya taylor-joy in new promotional photos for the queen's gambit pic.twitter.com/3Xg8UvMLL3 — cinematogrxphy (@cinematogrxphy) November 20, 2020

24-летняя знаменитость не считает себя достаточно красивой для съемок в кино. Ее нестандартная внешность кажется ей странной.

Хотя, стоит отметить, что свою карьеру звезда начинала в качестве модели, а сейчас ей предлагают главные роли в фильмах и сериалах. Не каждая модель может похвастаться фильмографией, и тем более главными ролями.

i just think that Anya Taylor-Joy pic.twitter.com/bthHOWCaA8 — salted cashew (@maybefaro) November 22, 2020

Несмотря на свое непринятие внешности, Аня комфортно чувствует себя в своем теле.

"Телеграф" предлагает Вам узнать немного больше о новинке от Netflix- интересные факты о сериале "Ход королевы".