Камалия рассказала, как ее муж едва не стал жертвой «банковских» мошенников

Известная певица Камалия (Наталья Захур - ред.), ранее переболевшая коронавирусом, рассказала, что ее муж, предприниматель Мохаммад Захур, чуть не стал жертвой "банковских" мошенников.

"Какие-то девушки под видом сотрудников Альфабанка позвонили ему с телефонов "Киевстар" и пытались его обмануть. Он, вместо того, чтобы сообщить им какие-либо подробности о своем счете, сверился со своим менеджером по банковскому счету, работающим с его кредитными картами, который подтвердил, что ему никто не звонил из Альфабанка и что его счет не имеет дефицита", - сообщила артистка на своей странице в Facebook.

Кроме этого, Камалия упомянула о масштабной мошеннической схеме хищения денег у клиентов банка, которую в августе раскрыла полиция.

"C помощью коррумпированных сотрудников банков и телефонных компаний мошенники смогли незаконно получить базы данных, содержащие номера телефонов клиентов украинских и международных банков, работающих в Украине", - отмечает певица, которая в начале 2020 года стала жертвой ограбления.

Камалия полагает, что это были те же мошенники, которые пытались украсть деньги с банковского счета ее супруга. Поэтому певица решила поделиться этим с поклонниками, как остерегаться таких фальшивых звонков, но еще и посмотреть, как "Киевстар" и Альфабанк отнесутся к этому вопросу.

Ранее сообщалось, что пользователи мессенджера Telegram пострадали от новой схемы мошенников. Они создают аккаунты-двойники жертв и выманивают деньги у их близких.