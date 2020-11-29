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Камалия рассказала, как ее муж едва не стал жертвой «банковских» мошенников
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Камалия рассказала, как ее муж едва не стал жертвой «банковских» мошенников

Камалия рассказала, как ее муж едва не стал жертвой «банковских» мошенников
Обновлено 12:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram Камалии

Известная певица Камалия (Наталья Захур - ред.), ранее переболевшая коронавирусом, рассказала, что ее муж, предприниматель Мохаммад Захур, чуть не стал жертвой "банковских" мошенников.

"Какие-то девушки под видом сотрудников Альфабанка позвонили ему с телефонов "Киевстар" и пытались его обмануть. Он, вместо того, чтобы сообщить им какие-либо подробности о своем счете, сверился со своим менеджером по банковскому счету, работающим с его кредитными картами, который подтвердил, что ему никто не звонил из Альфабанка и что его счет не имеет дефицита", - сообщила артистка на своей странице в Facebook.

Кроме этого, Камалия упомянула о масштабной мошеннической схеме хищения денег у клиентов банка, которую в августе раскрыла полиция.

"C помощью коррумпированных сотрудников банков и телефонных компаний мошенники смогли незаконно получить базы данных, содержащие номера телефонов клиентов украинских и международных банков, работающих в Украине", - отмечает певица, которая в начале 2020 года стала жертвой ограбления.

Камалия полагает, что это были те же мошенники, которые пытались украсть деньги с банковского счета ее супруга. Поэтому певица решила поделиться этим с поклонниками, как остерегаться таких фальшивых звонков, но еще и посмотреть, как "Киевстар" и Альфабанк отнесутся к этому вопросу.

Ранее сообщалось, что пользователи мессенджера Telegram пострадали от новой схемы мошенников. Они создают аккаунты-двойники жертв и выманивают деньги у их близких.

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Мошенники, Камалия, Мохаммад Захур.

Автор:

Телеграф
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