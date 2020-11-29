Стала известна официальная причина смерти Шона Коннери

31 октября в возрасте 90 лет ушел из жизни шотландский актер Шон Коннери.

Причина смерти актера была не известна. Однако, 29 ноября издание dailymail сообщило, что сэр Шон Коннери умер от пневмонии и сердечной недостаточности во сне. Именно так написано в его свидетельстве о смерти.

Сообщается, что сердечная недостаточность была вызванна пневмонией, старостью и фибрилляцией предсердий (заболевание сердца, вызывающее нерегулярное и учащенное сердцебиение).

Отметим, что ранее, супруга экранного Джеймса Бонда Мишелин Рокбрюн говорила, что у актера была деменция, которая значительно сказалась на Коннери.

Ранее, «Телеграф» показывал, как менялся один из самых привлекательных мужчин ХХ века Шон Коннери.