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Обложка журнала "Дачник-огородник": появились фото закулисья 6 выпуска шоу "Холостячка"

Обложка журнала "Дачник-огородник": появились фото закулисья 6 выпуска шоу "Холостячка"
Обновлено 20:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В пятницу, 27 ноября, состоялся шестой выпуск самого романтического реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, который покинули сразу два участника.

Пока поклонники ушедших Андрея Шатырка и Игоря Бебко горюют, телеканал СТБ решил повеселить сеть забавными снимками с бекстейджа 6 выпуска.

На фото участники позируют в рабочих «условиях» - во время посадки елей и работы на кузне.

«У нас здесь обложка журнала "Дачник-огородник" подъехала» - подписали пост с снимками представители СТБ.

 
 
 
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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в сети разгорелся спор по поводу вероятного победителя шоу.

Также, Вы можете посмотреть видео с закулисья пятого выпуска, которым поделился ведущий шоу Григорий Решетник.

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Все по теме:

Шоу, Холостячка, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
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