Обложка журнала "Дачник-огородник": появились фото закулисья 6 выпуска шоу "Холостячка"

В пятницу, 27 ноября, состоялся шестой выпуск самого романтического реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, который покинули сразу два участника.

Пока поклонники ушедших Андрея Шатырка и Игоря Бебко горюют, телеканал СТБ решил повеселить сеть забавными снимками с бекстейджа 6 выпуска.

На фото участники позируют в рабочих «условиях» - во время посадки елей и работы на кузне.

«У нас здесь обложка журнала "Дачник-огородник" подъехала» - подписали пост с снимками представители СТБ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в сети разгорелся спор по поводу вероятного победителя шоу.

Также, Вы можете посмотреть видео с закулисья пятого выпуска, которым поделился ведущий шоу Григорий Решетник.