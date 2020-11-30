Близкий друг Зеленского из "Квартала" располнел и рассказал о тяжелой болезни

Украинский комик, шоумен и актер студии "Квартал-95" Евгений Кошевой, который в августе этого года посвятил душевный стих своей супруге Ксении, рассказал о своем самочувствии.

Недавно в сториз COVID-19.

При этом Евгений также разместил фото, на котором он изображен с "короной" на голове, намекая, что у него коронавирус, но без официальных подтверждений.

В новом посте шоумен поведал подписчикам, что на данный момент у него нет температуры, но кушает он много.

"Температура - нет, жратва - много", - говорит Кошевой, подписав ролик "ДЕНЬ 4. Развлекаюсь как могу".

Стоит отметить, что Евгений Кошевой и правда поправился за последнее время, о чем свидетельствуют новые фото в сети от коллег артиста.

View this post on Instagram A post shared by Студія "Квартал 95" (@kvartal95official)

Пожелаем звезде скорейшего выздоровления!

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