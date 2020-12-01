Главное быть собой: Оля Цибульська показала попу и ответила хейтерам

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, новый образ которой не понравился ее фанатам, оригинальным способом обратилась к хейтерам.
Так, на своей странице в Инстаграме артистка выложила пикантное фото, на котором она позирует с высунутым языком возле чужих ягодиц.
Также Оля вспомнила о десяти топовых жестоких заявлений хейтеров, сопровождавшие певицу на протяжении всей карьеры: "Эти 10 комментариев 10 лет останавливали меня от того, чтобы быть собой. Пусть тебя не останавливает ничего. Важно то, что чувствуешь ТЫ. Другое - по барабану".
Фото Instagram Оли Цибульской
А вот эти 10 комментов:
Нет таланта - показывает ноги
800 тысяч в инста? Не смешите!
Сын - копия DZIDZIO
Что не рот - то певица
Киця! Понавыдумуют дурацкого
Наконец-то эти артисты поживут как нормальные люди. Попривыкали к роскоши
А клип видели? Ни о чем
Вот раньше были песни..
Не понимаю как ее клипы набирают миллионы в YouTube
Наше украинское не дотягивает
Кроме этого, исполнительница дополнила свой сториз коротким роликом с этой самой попой.
Напомним, в 2007 году Оля Цибульская стала победительницей первой украинской "Фабрики Звезд" в составе дуэта "Опасные связи" с Александром Бодянским. В 2009 - начала сольную карьеру. В юности познакомилась с тогда еще никому неизвестным певцом, основателем группы DZIDZIO - Михаилом Хомой. Уже в звездном статусе пара вместе записала хит "Чекаю. Цьом".
Ранее сообщалось, что замужняя украинская певица Оля Цибульская рассказала об измене с известным танцором.