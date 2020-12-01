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Главное быть собой: Оля Цибульська показала попу и ответила хейтерам

Главное быть собой: Оля Цибульська показала попу и ответила хейтерам
Обновлено 18:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ольги Цибульской

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, новый образ которой не понравился ее фанатам, оригинальным способом обратилась к хейтерам.

Так, на своей странице в Инстаграме артистка выложила пикантное фото, на котором она позирует с высунутым языком возле чужих ягодиц.

Также Оля вспомнила о десяти топовых жестоких заявлений хейтеров, сопровождавшие певицу на протяжении всей карьеры: "Эти 10 комментариев 10 лет останавливали меня от того, чтобы быть собой. Пусть тебя не останавливает ничего. Важно то, что чувствуешь ТЫ. Другое - по барабану".

Фото Instagram Оли Цибульской

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А вот эти 10 комментов: 

  • Нет таланта - показывает ноги

  • 800 тысяч в инста? Не смешите!

  • Сын - копия DZIDZIO

  • Что не рот - то певица

  • Киця! Понавыдумуют дурацкого

  • Наконец-то эти артисты поживут как нормальные люди. Попривыкали к роскоши

  • А клип видели? Ни о чем

  • Вот раньше были песни..

  • Не понимаю как ее клипы набирают миллионы в YouTube

  • Наше украинское не дотягивает

Кроме этого, исполнительница дополнила свой сториз коротким роликом с этой самой попой.

Напомним, в 2007 году Оля Цибульская стала победительницей первой украинской "Фабрики Звезд" в составе дуэта "Опасные связи" с Александром Бодянским. В 2009 - начала сольную карьеру. В юности познакомилась с тогда еще никому неизвестным певцом, основателем группы DZIDZIO - Михаилом Хомой. Уже в звездном статусе пара вместе записала хит "Чекаю. Цьом".

Ранее сообщалось, что замужняя украинская певица Оля Цибульская рассказала об измене с известным танцором.

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Оля Цибульская.

Автор:

Телеграф
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