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Ирина Билык напугала подписчиков "постаревшим" видом (видео)

Ирина Билык напугала подписчиков "постаревшим" видом (видео)
Обновлено 22:41 Чт, 3 Декабрь 2020 Телеграф Фото: instagram Ирины Билык

Талантливая украинская артистка Ирина Билык, которая в сентябре этого года заслуженно получила свою звезду на "Площади звезд" в Киеве, умеет над собой посмеяться, а также попугать своих любимых подписчиков.

На официальной странице звезды в Инстаграм было опубликовано небольшое видео, на котором Билык "стареющим" фильтром специального приложения изменила себя до неузнаваемости. При этом Народная артистка Украины задалась вопросом, пора ли ей менять свое амплуа.

"Всегда хотела играть в театре. И не банальных красавиц и волшебниц, а комедийных персонажей. Что скажете, может сменить амплуа?" - написала Билык в новом посте.

 
 
 
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Истинные поклонники творчества певицы хоть и испугались нового образа Билык, но оценили ее юмор, а также похвалили ее красоту и актерский талант.

Ранее бывший муж певицы Ирины Билык, хореограф и певец Дмитрий Коляденко, перепел популярный хит артистки - "Фарбы".

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Ирина Билык.

Автор:

Телеграф
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