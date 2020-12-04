Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный впервые вышел в свет после избиения

21 ноября Павел Прилучный подрался возле одного из ночных клубов Калининграда, после чего актер попал в больницу с серьезными травмами лица.

На днях Павла Прилучного выписали из больницы после операции на лице. Отметим, что пока актер находился под наблюдением врачей, его часто посещала звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович.

Ранее, сообщалось, что Павлу на восстановление понадобиться около месяца, тем не менее, это не помешало актеру 3 декабря посетить премьеру фильма «Комета Галлея», в котором он сыграл одну из ролей. Это первый публичный выход Прилучного после случившегося.

Снимком на фоне постера нового фильма, Прилучный поделился на своей странице в Инстаграм в сторис. На мероприятие артист не показывал свое лицо, а спрятал его под маской и большими темными очками.

«Вашего папу и тут, и там показывают», — шутливо подписал актер снимок.

Ранее, «Телеграф» сообщал, кто же и почему избил Павла Прилучного в Калининграде.