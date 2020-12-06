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Мельник и Ризатдинова признались, являются ли их отношения пиар-ходом (видео)

Мельник и Ризатдинова признались, являются ли их отношения пиар-ходом (видео)
Обновлено 10:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram Свiтське Життя

Украинские спортсмены Сергей Мельник и Анна Ризатдинова рассказали, как начинались их отношения на проекте "Танцы со звездами-2020", а также являются ли это пиар-ходом. О том, что пара завела роман стало известно в ноябре этого года.

В интервью Екатерине Осадчей Анна рассказала, что между ней и Сергеем были два очень страстных танца, которые они прожили на паркете, тренировках и выступлениях, и это невозможно было скрыть.

Екатерина Осадчая поинтересовалась, не являются ли их отношения пиар-ходом, ведь ходят слухи, что хореографу нравятся парни.

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"Все эти истории вокруг Мельника и кто ему нравится - мужчины или девушки, я уже устал слышать, потому что понимаю, что у всех мужчин, которые хоть немного следят за собой, или выглядят нормально или показывают по телевизору - возникает такой ареол неправильный", - говорит Мельник. "Мне нравятся девушки. Я думаю, что на этом проекте мы об этом заявили однозначно".

Читайте также: Что известно о романе звезд украинского спорта - истории Сергея Мельника и Анны Ризатдиновой

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Все по теме:

Анна Ризатдинова, Танцы со звездами, Сергей Мельник, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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