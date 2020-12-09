Ефремов смутил родных жертвы своего пьяного ДТП новым письмом

Осужденный за совершенное ДТП со смертельным исходом российский актер Михаил Ефремов, который уже находится в колонии, где будет отбывать наказание, написал письмо младшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Сын Сергея Захарова Валерий получил письмо от актера, в котором он снова просит прощения и рассказывает о своих переживаниях.

«Я ежедневно молюсь за упокой его души. И поверьте, это не просто слова» – пишет Ефремов.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что это уже не первое письмо Ефремова к родственникам погибшего Захарова. Вдова Маргарита Захарова также получила письмо от актера, в котором он извинился перед ней.