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"Дорого?": Леся Никитюк продемонстрировала бюджетный лук (фото)

"Дорого?": Леся Никитюк продемонстрировала бюджетный лук (фото)
Обновлено 12:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram Леси Никитюк

Известная телеведущая Леся Никитюк, ранее показавшая совместное селфи с Дмитрием Гордоном, продемонстрировала новый стильный образ, назвав его бюджетным.

На личной странице звезды появились фото, на котором Никитюк позирует в новых вещах - светлых джинсах до пояса и блестящей кофточке с разрезом на спине.

"Задача - пробежаться по магазинам и собрать новогодние вещи!!! И так первый бюджетный лук. Як вам? Джинсы 1129 грн. Кофточка 799 грн" - написала телеведущая.

 
 
 
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A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

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Некоторые пользователи соцсети отписали Никитюк, что такой образ подойдет только для "богатеньких" людей. Но большинство подписчиком похвалили модный лук Леси, отметив, что для киевских цен этот образ считается действительно недорогим.

Ранее украинская телеведущая Леся Никитюк развеселила своих фанов очередным приколом с фотошопом.

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Стиль, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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