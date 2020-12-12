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Суббота, 12.12.2020
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"Фанатов Гордона подвезли": новое селфи Леси Никитюк вызвало неоднозначную реакцию (фото)

"Фанатов Гордона подвезли": новое селфи Леси Никитюк вызвало неоднозначную реакцию (фото)
Обновлено 19:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram Леси Никитюк

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая в программе "Ле Маршрутка" показала спартанские условия тренировок спортсменов в Украине, 12 декабря заинтриговала своих поклонников совместным селфи с украинским журналистом и ведущим Дмитрием Гордоном.

Новое фото звезда разместила на своей официальной странице в Инстаграм.

"Самое короткое интервью с Дмитрием Гордоном! -Леся вы в политику собираетесь? -Нет! -все спасибо, хорошего вечера. Скоро на Ютюб", анонсировала Никитюк.

 
 
 
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A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

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Кроме этого, в сториз телеведущей появились видео с небольшой презентацией Le marshrutka BOX (украинские деликатесы из разных уголков страны от трэвел-шоу "Ле Маршрутка" - ред.) Гордону.

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Мнение подписчиков и истинных фанатов 33-летней телеведущей посчитали, что такой дуэт получился весьма неудачным.

Ранее сообщалось, что украинская телеведущая Леся Никитюк юморным видео развеяла популярный миф о шведах.

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Дмитрий Гордон, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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