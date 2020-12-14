Михаил Ефремов прислал из колонии еще одно письмо с извинениями (фото)

Осужденный российский актер Михаил Ефремов, ранее устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, снова извиняется. В этот раз актер послал письмо адвокату Александру Добровинскому.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Меш.

В письме артист извинился за свое поведение во время судебных заседаний, попросил прощения и не держать на него зла.

"Я считаю, что его случай стал очень важным уроком всем людям, которые садятся за руль в таком состоянии. А также всем богатым и знаменитым - мы все равны перед законом", - прокомментировал письмо сам Добровинский.

Само фото письма:

Стоит напомнить, что ранее Михаил Ефремов, обратился с письмом к вдове погибшего и извинился за свой поступок.

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