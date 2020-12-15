В Москве прощаются с Валентином Гафтом: видео

12 декабря на 86-м году жизни скончался Валентин Гафт от последствий перенесенного инсульта. Печальную новость сообщила жена артиста Ольга Остроумова.

Отметим, что в последние дни жизни народного артиста, его супруга постоянно находилась рядом.

15 декабря в московском театре «Современник» проходит прощание с легендарным актером.

На церемонию пришло много друзей и коллег Валентина Иосифовича - Александр Розенбаум, Елена Яковлева, Игорь Золотовицкий, Евгений Герасимов, Сергей Гармаш, Леонид Роберман, Евгений Герасимов, и многие поклонники таланта народного артиста.

Отметим, что до официальной части в зале помимо грустной музыки звучали стихи в исполнении Валентина Иосифовича.

После народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Смотреть онлайн-трансляцию траурной церемонии:

Ранее, "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни Валентина Гафта.