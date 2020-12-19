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Это конец: звезда «Дизель шоу» признался, пойдет ли в политику

Это конец: звезда «Дизель шоу» признался, пойдет ли в политику
Обновлено 13:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинский юморист и художественный руководитель "Дизель Студио", участник проекта "Дизель Шоу" Егор Крутоголов дал "Телеграфу" обширное интервью, в котором актер рассказал о своей семье, отношении к карантину и организациях концертной деятельности.

Крутоголов, который сейчас активно снимается в телевизионных сериалах ("Папаньки", "На трьох"), признался, что не собирается бросать актерскую деятельность и идти в политику.

Артист рассказал, что такие предложения от него поступали от "серьезных дядь": "Мне такие предложения, конечно, льстят, спасибо большое, но мне здесь хорошо. Политика - это конец. Актерской карьеры точно".

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Комик подчеркнул, что его призванием всегда будет оставаться веселье, ведь такой талант дается не каждому человеку.

"Я делаю жизнь людей лучше и дольше - моя миссия продлевать смехом жизни людей. Это намного глобальнее и светлее, чем быть президентом", - ответил Крутоголов.

Кроме этого, Егор Крутоголов рассказал, как изменилась жизнь студии после смерти Марины Поплавской.

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Все по теме:

Политика, Дизель шоу, Егор Крутоголов.

Автор:

Телеграф
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