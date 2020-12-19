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Forbes обнародовал рейтинг самых богатых Youtube-блогеров: сколько они зарабатывают

Forbes обнародовал рейтинг самых богатых Youtube-блогеров: сколько они зарабатывают
23:28 Сб, 19 Декабрь 2020 Телеграф

Американский журнал Forbes, который на днях назвал имена самых влиятельных женщин мира 2020 года, представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.

Рейтинг появился на официальной странице издания.

1. Самым высокооплачиваемым YouTube-блогером в этом году стал девятилетний Райан Каджи.

Прибыль: 29,5 миллиона долларов

Просмотры: 12,2 миллиарда

Подписчики: 41,7 миллиона

Видео Райана с научными экспериментами и обзорами новых игрушек смотрят миллионы людей на планете.

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2. Mr. Beast (Джимми Дональдсон)

Заработок: 24 миллиона долларов

Просмотры: 3 миллиарда

Подписчики: 47,8 миллиона

Дональдсон успел провести 24 часа в доме из льда, 1000 раз прокатиться на колесе обозрения и построить самую высокую башню из Lego в истории. Это смесь трюков и юмора.

3. Dude Perfect

Доход: $23 млн

Просмотры: 2,77 млрд

Подписчики: 57,5 млн

Пятеро друзей (братья Коби и Кори Коттон, Гаррет Хилберт, Коди Джонс и Тайлер Тони) обожают проводить дуэли на световых мечах, обстреливать друг друга из игрушечного оружия Nerf Guns и играть в пейнтбол. И это смотрибельно!

4. Ретт и Линк

Доход: $20 млн

Просмотры: 1,9 млрд

Подписчики: 41,8 млн

Парней называют ветеранами видеохостинга. На YouTube они еще с 2012 года. Имеют свое шоу Good Mythical Morning, которое принесло $11 млн от рекламы, а их фанаты платят от $10 до $20 в месяц за доступ к эксклюзивному контенту.

5. Markiplier (Марк Фишбах)

Доход: $19,5 млн

Просмотры: 3,1 млрд

Подписчики: 27,8 млн

Марк прославился благодаря видео, в которых проходил различные компьютерные игры.

6. Preston (Престон Арсемент)

Доход: $19 млн

Просмотры: 3,3 млрд

Подписчики: 33,4 млн

26-летний парень прославился благодаря видео, посвященным видеоигре Minecraft.

7. Nastya (Анастасия Радзинская)

Доход: $18,5 млн

Просмотры: 39 млрд

Подписчики: 190,6 млн

6-летння российская YouTube-звезда прославилась благодаря видеороликам, в которых она и ее отец играют в Lego, занимаются выполнением обязанностей по дому, а также разными другими увеселениями.

8. Blippi (Стевин Джон)

Доход: $17 млн

Просмотры: 8,2 млрд

Подписчики: 27,4 млн

32-летний блогер занимается производством контента для детей.

9. Дэвид Добрик

Доход: $15,5 млн

Просмотры: 2,7 млрд

Подписчики: 18 млн

Добрик проехал через автомойку на кабриолете, побрил знакомого с головы до ног и однажды даже разыграл своего лучшего друга, женившись на его матери. Во такие блогеры привлекают большую аудиторию.

10. Джеффри Стар

Доход: $15 млн

Просмотры: 600 млн

Подписчики: 16,9 млн

Популярный визажист. Собственная линия косметики, которую он продает, приносит Джеффри больше денег, чем его канал на YouTube.

Ранее Forbes признал израильскую актрису Галь Гадот самой дорогой актрисой мира.

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Forbes, Рейтинг, YouTube, Блогеры.

Автор:

Телеграф
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