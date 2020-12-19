Forbes обнародовал рейтинг самых богатых Youtube-блогеров: сколько они зарабатывают

Американский журнал Forbes, который на днях назвал имена самых влиятельных женщин мира 2020 года, представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.
Рейтинг появился на официальной странице издания.
1. Самым высокооплачиваемым YouTube-блогером в этом году стал девятилетний Райан Каджи.
Прибыль: 29,5 миллиона долларов
Просмотры: 12,2 миллиарда
Подписчики: 41,7 миллиона
Видео Райана с научными экспериментами и обзорами новых игрушек смотрят миллионы людей на планете.
2. Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
Заработок: 24 миллиона долларов
Просмотры: 3 миллиарда
Подписчики: 47,8 миллиона
Дональдсон успел провести 24 часа в доме из льда, 1000 раз прокатиться на колесе обозрения и построить самую высокую башню из Lego в истории. Это смесь трюков и юмора.
3. Dude Perfect
Доход: $23 млн
Просмотры: 2,77 млрд
Подписчики: 57,5 млн
Пятеро друзей (братья Коби и Кори Коттон, Гаррет Хилберт, Коди Джонс и Тайлер Тони) обожают проводить дуэли на световых мечах, обстреливать друг друга из игрушечного оружия Nerf Guns и играть в пейнтбол. И это смотрибельно!
4. Ретт и Линк
Доход: $20 млн
Просмотры: 1,9 млрд
Подписчики: 41,8 млн
Парней называют ветеранами видеохостинга. На YouTube они еще с 2012 года. Имеют свое шоу Good Mythical Morning, которое принесло $11 млн от рекламы, а их фанаты платят от $10 до $20 в месяц за доступ к эксклюзивному контенту.
5. Markiplier (Марк Фишбах)
Доход: $19,5 млн
Просмотры: 3,1 млрд
Подписчики: 27,8 млн
Марк прославился благодаря видео, в которых проходил различные компьютерные игры.
6. Preston (Престон Арсемент)
Доход: $19 млн
Просмотры: 3,3 млрд
Подписчики: 33,4 млн
26-летний парень прославился благодаря видео, посвященным видеоигре Minecraft.
7. Nastya (Анастасия Радзинская)
Доход: $18,5 млн
Просмотры: 39 млрд
Подписчики: 190,6 млн
6-летння российская YouTube-звезда прославилась благодаря видеороликам, в которых она и ее отец играют в Lego, занимаются выполнением обязанностей по дому, а также разными другими увеселениями.
8. Blippi (Стевин Джон)
Доход: $17 млн
Просмотры: 8,2 млрд
Подписчики: 27,4 млн
32-летний блогер занимается производством контента для детей.
9. Дэвид Добрик
Доход: $15,5 млн
Просмотры: 2,7 млрд
Подписчики: 18 млн
Добрик проехал через автомойку на кабриолете, побрил знакомого с головы до ног и однажды даже разыграл своего лучшего друга, женившись на его матери. Во такие блогеры привлекают большую аудиторию.
10. Джеффри Стар
Доход: $15 млн
Просмотры: 600 млн
Подписчики: 16,9 млн
Популярный визажист. Собственная линия косметики, которую он продает, приносит Джеффри больше денег, чем его канал на YouTube.
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