Как все успеть перед Новым годом: судья "Мастер Шеф" поделился полезными лайфхаками

Новый год все ближе, а дел у всех пока невпроворот! Купить подарки, составить новогоднее меню, закрыть все дедлайны и войти в 2021 свободным и счастливым человеком! Думаете невозможно?

Известный кулинар и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на личной странице в Инстаграме поделился советами, как все успевать в самый насыщенный месяц уходящего года.

Лайфхаки от Эктора Хименес-браво:

Планирование и списки. Куда бы Вы ни шли, что бы ни делали, всегда составляйте список! Это значительно сократит время, проведенное в магазинах.

Заведите банковскую карточку. Платить бесконтактно - не только безопасно для здоровья, а еще сэкономит Ваше время в очередях.

Позволяйте себе отдохнуть. 15-30 минут в день оставьте исключительно для себя. Выпить кофе, посидеть. Лучше отложить телефон подальше, чтобы ничто не отвлекало Вас.

Покупая подарки, не забывайте и о себе. Ведь это такой же праздник и для Вас. Хоть какую-то безделушку Вы должны презентовать и себе.

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"А какие у Вас будут советы?" - спросил Эктор у своих подписчиков. Поклонники шеф-повара не замедлили с ответами.

Ранее Эктор Хименес-Браво поделился праздничным рецептом десерта - вкусный чизкейк с Nutella и печеньем Oreo.