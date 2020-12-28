Экстрасенс Ким Кардашьян дала прогноз на 2021 год

Уходящий 2020-й год преподнес множество не самых приятных сюрпризов всему миру: пандемия коронавируса, природные катаклизмы, катастрофические моменты... Когда закончится эпидемия коронавируса и каким будет следующий 2021-й год - поведала звездный экстрасенс Джейн Уоллес, которая специализируется на гадании на кристаллах.

В интервью The Guardian эксперт рассказала, что в 2020-м году люди испытали больше эмоций и беспокойства, чем в любой другой период за последние 30 лет:

"У каждого кристалла свой голос. Голубые камни связаны с общением; фиолетовый означает стресс и тревогу, желтый - деньги, а бирюзовый - защиту. Чем темнее и глубже цвет, тем сильнее его "голос".

Когда я исследую первый квартал 2021 года, самый большой вопрос, который будет возникать у людей, - это здоровье. Меня привлекает тигровый глаз (коричневый камень, указывающий на необходимость заземления), розовый кварц (розовый цвет говорит о сердечных вопросах и эмоциональном воздействии вируса) и зеленый авантюрин, который говорит мне, что первые месяцы могут быть стрессовым с точки зрения психического здоровья.

Март-июнь - это вопросы о здоровье, а также осознании - понимание и принятие того, что некоторые пострадали хуже, чем другие. Что-то в этом квартале демонстрирует чрезмерную осторожность с не очень хорошей тенденцией. В преддверии третьего квартала будет какое-то новое ограничение.

Переходя к экономике, мне попадается зеленый авантюрин с темно-коричневыми камнями (тигровый глаз и черный обсидиан). В этот период будут вводиться новшества, будет происходить адаптация, рост.

Политика также связана с более темными коричневыми камнями. Первые четыре-пять месяцев тенденция будет слабой. Реакция на политиков останется разделенной. Примерно в апреле-мае я вижу то же правительство (США - ред.), но со "свежей кровью".

Осень - время, когда мы начнем адаптироваться к более легким изменениям в жизни".

Добавим, что эксперт в области экстрасенсорики Джейн Уоллес, который специализируется на ауре, исцелении кристаллами и Картах Таро, консультирует таких мировых знаменитостей, как Ким Кардашьян, актрис Лесли Манн и Кейт Хадсон, а также телеведущего Ларри Кинг.

Экстрасенс Джейн Уоллес со звездами мирового масштаба

Напомним, что в интервью "Телеграфу" украинский астролог Влад Росс рассказал, каким будет будущее человечества в ближайшие 200 лет.