Скачать
Понедельник, 28.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Главные события недели: назначение Витренко, похороны Кернеса, снятие санкций с Азарова
Главные события недели: назначение Витренко, похороны Кернеса, снятие санкций с Азарова
Штормовой ветер и дожди подпортят погоду в начале новой недели: прогноз синоптиков
Штормовой ветер и дожди подпортят погоду в начале новой недели: прогноз синоптиков
Какой праздник 28 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 28 декабря: народные приметы и запреты
Тоттенхэм упустил победу над Вулверхэмптоном в АПЛ (видео)
Тоттенхэм упустил победу над Вулверхэмптоном в АПЛ (видео)

Экстрасенс Ким Кардашьян дала прогноз на 2021 год

Экстрасенс Ким Кардашьян дала прогноз на 2021 год
01:18 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Уходящий 2020-й год преподнес множество не самых приятных сюрпризов всему миру: пандемия коронавируса, природные катаклизмы, катастрофические моменты... Когда закончится эпидемия коронавируса и каким будет следующий 2021-й год - поведала звездный экстрасенс Джейн Уоллес, которая специализируется на гадании на кристаллах.

В интервью The Guardian эксперт рассказала, что в 2020-м году люди испытали больше эмоций и беспокойства, чем в любой другой период за последние 30 лет:

"У каждого кристалла свой голос. Голубые камни связаны с общением; фиолетовый означает стресс и тревогу, желтый - деньги, а бирюзовый - защиту. Чем темнее и глубже цвет, тем сильнее его "голос".

Когда я исследую первый квартал 2021 года, самый большой вопрос, который будет возникать у людей, - это здоровье. Меня привлекает тигровый глаз (коричневый камень, указывающий на необходимость заземления), розовый кварц (розовый цвет говорит о сердечных вопросах и эмоциональном воздействии вируса) и зеленый авантюрин, который говорит мне, что первые месяцы могут быть стрессовым с точки зрения психического здоровья.

Март-июнь - это вопросы о здоровье, а также осознании - понимание и принятие того, что некоторые пострадали хуже, чем другие. Что-то в этом квартале демонстрирует чрезмерную осторожность с не очень хорошей тенденцией. В преддверии третьего квартала будет какое-то новое ограничение.

Почему не сбываются желания и как навсегда изменить это в новогоднюю ночь: 8 простых правил
Почему не сбываются желания и как навсегда изменить это в новогоднюю ночь: 8 простых правилЧитать полностью

Переходя к экономике, мне попадается зеленый авантюрин с темно-коричневыми камнями (тигровый глаз и черный обсидиан). В этот период будут вводиться новшества, будет происходить адаптация, рост.

Политика также связана с более темными коричневыми камнями. Первые четыре-пять месяцев тенденция будет слабой. Реакция на политиков останется разделенной. Примерно в апреле-мае я вижу то же правительство (США - ред.), но со "свежей кровью".

Осень - время, когда мы начнем адаптироваться к более легким изменениям в жизни".

Добавим, что эксперт в области экстрасенсорики Джейн Уоллес, который специализируется на ауре, исцелении кристаллами и Картах Таро, консультирует таких мировых знаменитостей, как Ким Кардашьян, актрис Лесли Манн и Кейт Хадсон, а также телеведущего Ларри Кинг.

Экстрасенс Джейн Уоллес со звездами мирового масштаба

Напомним, что в интервью "Телеграфу" украинский астролог Влад Росс рассказал, каким будет будущее человечества в ближайшие 200 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ким Кардашьян, Пандемия, Прогнозы, Экстрасенсы, Коронавирус, Covid-19, Джейн Уоллес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польша меняет правила въезда для украинцев: кому разрешат пересечь границу
02 "Яркие фигуры": в России назвали имена кандидатов на место Путина
03 Вест Хэм Ярмоленко спасся в игре с Брайтоном (видео)
04 На Европу обрушился ураган Bella: впечатляющие видео стихии
05 От коронавируса умер известный врач-заведующий инфекционной реанимацией в Киеве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Китае злоумышленник напал с ножом на людей возле школы и убил семь человек (видео)
В Китае злоумышленник напал с ножом на людей возле школы и убил семь человек (видео)
&quot;Ведьмовскую&quot; шляпу с главной елки страны вернули на Софийскую площадь (фото)
"Ведьмовскую" шляпу с главной елки страны вернули на Софийскую площадь (фото)
Польша меняет правила въезда для украинцев: кому разрешат пересечь границу
Польша меняет правила въезда для украинцев: кому разрешат пересечь границу
Ношение маски на улице зимой увеличивает шансы заболеть
Ношение маски на улице зимой увеличивает шансы заболеть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь